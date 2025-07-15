Названы самые выгодные вклады в июле 2025 года

Самые выгодные предложения по вкладам в июле 2025 года
Банк России начал снижать ключевую ставку. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что уже на июльском заседании регулятор может опустить её более чем на 1 п. п. Тем не менее ставки по вкладам по-прежнему остаются на рекордно высоких уровнях, что даёт возможность зафиксировать хорошую доходность на долгий срок. В этой статье рассмотрим десять выгодных вкладов в июле 2025 года. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.
Лучший % от Сбербанка
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 16,75%;
- на 6 месяцев — 16,2%;
- на 1 год — 14,9%;
- на 3 года — 8%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 17%;
- на 6 месяцев — 17%;
- на 1 год — 16%;
- на 3 года — 9%.
Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Полный список условий — по ссылке.
Альфа-Вклад Максимальный
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 16,38%;
- на 6 месяцев — 15,68%;
- на 1 год — 14,23%;
- на 3 года — 10,88%.
Ставка по вкладу в юанях:
- на 3 месяца — 2%;
- на 6 месяцев — 2,5%;
- на 1 год — 0,01%;
- на 3 года — 0,01%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
ВТБ-Вклад в рублях
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:
- на 3 месяца — 16,5%;
- на 6 месяцев — 15,8%;
- на 1 год — 13,2%;
- на 3 года — 2,5%.
При условии выплаты в конце срока онлайн:
- на 3 месяца — 17,2%;
- на 6 месяцев — 17%;
- на 1 год — 15,1%;
- на 3 года — 4,9%.
При открытии на сумму от 500 тысяч рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад от Т-Банка
Валюта: рубль.
Ставка:
- на 3 месяца — 17,5%;
- на 6 месяцев — 16,5%;
- на 1 год — 14%;
- на 2 года — 13%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад от ДОМ.РФ Банка
Валюта: рубль.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 17,7%;
- на 6 месяцев — 16,9%;
- на 1 год — 14,3%;
- на 3 года — 9,9%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 18,2%;
- на 6 месяцев — 18,1%;
- на 1 год — 16,6%;
- на 3 года — 13,8%.
При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Свой Вклад от Своего Банка
Валюта: рубль.
Ставка:
- на 3 месяца — 18,5%;
- на 6 месяцев — 17,45%;
- на 1 год — 15,79%;
- на 3 года — 8,78%.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия и минимум на 5 тысяч рублей.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
МТС Вклад плюс
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 18,72%;
- на 6 месяцев — 17,37%;
- на 1 год — 16,24%;
- на 3 года — 11,39%.
Ставка по вкладу в иностранной валюте:
- на 3 месяца — 1,5%;
- на 6 месяцев — 1,5%;
- на 1 год — 1,49%.
Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей или 10 тысяч юаней.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Свой Вклад от Россельхозбанка
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 18,15%;
- на 6 месяцев — 16,8%;
- на 13 месяцев — 15,4%;
- на 3 года — 8,75%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 18,5%;
- на 6 месяцев — 17,5%;
- на 13 месяцев — 16,5%;
- на 3 года — 10%.
Ставка в иностранной валюте:
- на 3 месяца — 3,5%;
- на 6 месяцев — 3,5%;
- на 13 месяцев — 4,3%;
- на 3 года — 4,3%.
Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 3 месяцев до 4 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Вклад «Доход» от Уралсиба
Валюта: рубль и юань.
Ставка по вкладу при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 16,77%;
- на 6 месяцев — 16,43%;
- на 1 год — 15,28%;
- на 3 года — 12,23%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 17,3%;
- на 6 месяцев — 17,3%;
- на 1 год — 16,4%;
- на 3 года — 14,9%.
При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Ставка в иностранной валюте:
- на 6 месяцев — 1,99%;
- на 1 год — 2,18%.
При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней и больше ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 20 тысяч юаней.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад «Копить» от Газпромбанка
Валюта: рубль.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно и при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 16,27%;
- на 6 месяцев — 15,48%;
- на 1 год — 13,85%;
- на 3 года — 9,46%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 17%;
- на 6 месяцев — 16,3%;
- на 1 год — 15,7%;
- на 3 года — 11,8%.
При открытии вклада в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 15 тысяч рублей при открытии онлайн и 300 тысяч рублей при открытии в офисе.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.
Изучите условия перед открытием любого вклада: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.