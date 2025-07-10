Вклад под 30%: где и как открыть

Пока максимальные ставки по вкладам без всяких условий уже опустились ниже 20%, некоторые банки по-прежнему дают возможность открыть депозиты под 30%. Для этого нужно выполнить ряд условий, и у каждой программы они отличаются. Разбираемся, где всё ещё можно открыть вклад под 30% в июле 2025 года и что для этого надо сделать.

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Альфа-Вклад с ПДС в Альфа-Банке

Альфа-Банк предлагает вклад с максимальной ставкой 29,62% годовых при условии, что клиент откроет в банке программу долгосрочных сбережений (ПДС).

ПДС — это программа, по которой гражданин кладёт деньги в негосударственный пенсионный фонд, а государство софинансирует его вложения доплатами из бюджета. Однако по общим правилам средства, направленные на ПДС, можно вывести со счёта только через 15 лет — в этом и заключается основной нюанс.

Как работает программа долгосрочных сбережений

Если человек всё же открывает ПДС в Альфа-Банке, он имеет право на вклад со специальными условиями. Сумма вклада — от 30 тысяч рублей, но не ниже суммы взноса в ПДС.

Процентные ставки:

62 дня — 29,62%.

92 дня — 22,57%.

184 дня — 19,68%.

1 год — 16,24%.

Поскольку проценты начисляются ежемесячно, на вкладе работает их капитализация. В результате при открытии депозита на 62 дня эффективная ставка составляет те самые 30%.

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«Жаркий процент» в АК Барс Банке

АК Барс Банк предлагает открыть вклад под 31% новым клиентам. Таковыми организация считает тех, у кого не было действующих вкладов или текущих счетов категории «Доходный» или «Доходный+» в течение последних 6 месяцев. Это единственное условие для открытия вклада.

Единственный доступный вкладчикам срок размещения денег — 3 месяца, или 91 день, а сумма — минимум 10 тысяч и максимум 50 тысяч рублей. Проценты начисляются в конце срока.

Вклад можно открыть только в отделении банка, за исключением отделений Ак Барс Private.

«Народный» в Промсвязьбанке

Промсвязьбанк так же, как и АК Барс Банк, предлагает вклад под 30% новым клиентам или тем, у кого не было вкладов и накопительных счетов в банке последние полгода.

Ставка здесь ниже — 30%, проценты также начисляются в конце срока.

Другие условия:

Открыть вклад можно на 91, 181 или 367 дней.

Доступная для размещения сумма составляет 50 тысяч рублей — ни больше ни меньше.

— ни больше ни меньше. Вклад можно открыть в мобильном приложении или в интернет-банке.

«Социальный» в Промсвязьбанке

Промсвязьбанк — единственный из перечисленных банк, который предлагает сразу две программы под 30%. Социальный вклад — это новая программа, которая доступна только гражданам, получающим меры соцподдержки из установленного правительством РФ перечня.

Вклад можно открыть на 365 дней с возможностью пролонгации на тот же срок. Сделать это можно только через Госуслуги. Максимальный размер вклада — 50 тысяч рублей.

ДОМ.РФ совместно с финансовым маркетплейсом «Финуслуги» запустил вклад «Надёжный промо». Его можно открыть только на «Финуслугах» и только при условии, что ранее вы не пользовались этим сервисом.

Сумма вклада ограничена минимум 10 тысячами и максимум 100 тысячами рублей. Срок размещения денег составляет всего лишь 1 месяц.

Коротко

Вклады под 30% доступны не всем клиентам банков, а лишь тем, кто соответствует особым требованиям. Среди таких условий: участие в ПДС, статус нового клиента или получение мер поддержки от государства.

В среднем вклад под 30% можно открыть максимум на 50 тысяч рублей, но Альфа-Банк и ДОМ.РФ позволяют клиентам разместить и большую сумму.

Максимальный срок вкладов под 30% составляет 1 год.

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