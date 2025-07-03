Ставки по рублёвым вкладам обновили годовой минимум
Ставки по депозитам в крупнейших банках страны продолжают снижаться. По данным ЦБ РФ, в третьей декаде июня они опустились до 18,32% годовых. Это на 0,08% меньше, чем в предыдущем периоде. Тенденция наблюдается на фоне снижения ключевой ставки 6 июня.
Сегодня Центробанк опубликовал результаты очередного мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций. С начала июня они опустились на 0,5%, обновив минимум 2025 года.
Динамика изменений:
- I декада июня — 18,87%;
- II декада июня — 18,4%;
- III декада июня — 18,32%.
В предыдущий раз около этого уровня ставки находились в сентябре 2024 года, когда ключевая ставка составляла 19%. Тем не менее, пока условия по депозитам в российских банках остаются выгодными для вкладчиков, так как «ключ» по-прежнему располагается вблизи своих максимальных уровней за последние 15 лет.
Для расчёта динамики ставок ЦБ анализирует данные 10 крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и других), которые привлекают наибольший объём депозитов граждан.
Из расчётов исключаются:
- Вклады с дополнительными условиями (страхование жизни, инвестиции).
- Продукты с плавающими ставками.
- Депозиты с капитализацией процентов.
Информацию о ставках по вкладам Банк России регулярно публикует на официальном сайте.