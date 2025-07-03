Ставки по рублёвым вкладам обновили годовой минимум

Ставки по депозитам в крупнейших банках страны продолжают снижаться. По данным ЦБ РФ, в третьей декаде июня они опустились до 18,32% годовых. Это на 0,08% меньше, чем в предыдущем периоде. Тенденция наблюдается на фоне снижения ключевой ставки 6 июня.

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Сегодня Центробанк опубликовал результаты очередного мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций. С начала июня они опустились на 0,5%, обновив минимум 2025 года.

Динамика изменений:

I декада июня — 18,87%;

II декада июня — 18,4%;

III декада июня — 18,32%.

В предыдущий раз около этого уровня ставки находились в сентябре 2024 года, когда ключевая ставка составляла 19%. Тем не менее, пока условия по депозитам в российских банках остаются выгодными для вкладчиков, так как «ключ» по-прежнему располагается вблизи своих максимальных уровней за последние 15 лет.

Для расчёта динамики ставок ЦБ анализирует данные 10 крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и других), которые привлекают наибольший объём депозитов граждан.

Из расчётов исключаются:

Вклады с дополнительными условиями (страхование жизни, инвестиции).

Продукты с плавающими ставками.

Депозиты с капитализацией процентов.

Информацию о ставках по вкладам Банк России регулярно публикует на официальном сайте.

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