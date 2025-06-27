Сбербанк принял решение снизить ставки по вкладам, ипотечным и потребительским кредитам.

Уже с 30 июня максимальная процентная ставка по депозитам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки 4 и 5 месяцев составит 18%.

Также с 30 июня снижается ставка по потребительским кредитам — она станет меньше на 1 процентный пункт.

Проценты по ипотеке будут снижены 1 июля. В зависимости от размера первоначального взноса ставка уменьшится на 0,5–2%. Кроме того, банк введёт скидку 1% на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов.

Напомним, это уже не первое снижение ставок Сбербанком. Проценты по вкладам и кредитам пошли вниз после решения Банка России о снижении ключевой ставки до 20%.

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