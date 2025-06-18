В какой валюте надёжнее хранить сбережения: мнение экспертов

Доля россиян, предпочитающих сберегать и инвестировать в рублях, за год выросла с 58,8 до 75,2%. Об этом говорится в исследовании Сбера и УК «Первая», опубликованном на сайте Сбербанка. Опрошенные «Рамблером» эксперты проанализировали результаты опроса и рассказали, в каких валютах надёжнее хранить свои сбережения.

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По результатам опроса виден существенный рост доверия к рублю как к основной валюте для сбережений, сказал «Рамблеру» инвестиционный советник Игорь Файнман. По мнению эксперта, причина кроется в высокой ключевой ставке и, как следствие, высоких процентах на банковских вкладах.

Интерес к доллару остался практически неизменным: 20% россиян продолжают выбирать его для сбережений. Можно сказать, что действует принцип Парето: 80% в доходной валюте (на депозите в рублях) и 20% в защитной (наличные доллары). Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Он полагает, что высокие процентные ставки по рублёвым вкладам (до 21% годовых) делают рубль привлекательным для сбережений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Инвестиционный советник предупреждает о риске возможного ослабления рубля во второй половине 2025 года. Он может реализоваться в случае изменения геополитической ситуации или начала снижения ключевой ставки.

Финансовый советник Владимир Верещак не видит ничего плохого в том, чтобы хранить сбережения в рублях. Однако он считает рубль слабой валютой. Поэтому, по его мнению, не стоит забывать про резервные валюты, в том числе доллар. Он отмечает его удобство при конвертации в любую нужную валюту для дальнейшей покупки инвестиционных активов. По его мнению, для инвесторов никаких ограничений в текущей ситуации нет, есть только неудобства, с которыми можно работать.

С ним не согласен Файнман: по его мнению, хранить сбережения в долларах становится менее выгодно из-за низких ставок по валютным вкладам и рисков санкций или блокировок. Тем не менее доллар по-прежнему рассматривается как инструмент долгосрочной защиты от резких девальваций рубля, особенно для тех, кто планирует зарубежные траты или хочет диверсифицировать риски.

Альтернативой западным валютам выступает юань, но его доля по-прежнему невелика, подчёркивает Файнман. Эксперт считает наиболее взвешенной стратегией диверсификацию: сочетание рублёвых вкладов (для получения высокой доходности) и части средств в твёрдых валютах (доллар, юань) для защиты от валютных рисков.

В перспективе 2–3 лет надёжнее хранить сбережения в рублях, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев. В среднесрочной перспективе, по мнению аналитика, стоит комбинировать вклады в юанях и рублях как компромисс между стабильностью и надёжностью.

Хранить сбережения лучше в той валюте, в которой планируете их тратить, высказывает своё мнение аналитик проекта Bitkogan, Иван Вербный. Это позволяет избежать валютных рисков. Курсы валют трудно прогнозировать: можно как выиграть, так и потерять, и исход зачастую зависит от случайных факторов. Поэтому лучше не подвергать свои накопления дополнительным рискам, добавляет эксперт.

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