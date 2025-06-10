Банки снижают ставки по вкладам: что важно знать

На прошедшем заседании 6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20%. По мнению регулятора, российская экономика медленно восстанавливает траекторию устойчивого роста. Вслед за решением ЦБ банки начали снижать ставки по вкладам и накопительным счетам. Мы спросили экспертов, почему так происходит и какую динамику по сбережениям ожидать дальше.

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Какие банки снизили ставки

Альфа-Банк 7 июня опубликовал новые условия по вкладам. Так, по вкладу «Юбилейный» ставка при вложении более 50 тысяч рублей снизилась с 18 до 16% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Новые деньги» снизилась с 20 до 18,1%. Ставки по вкладам «Максимальный» снизились в среднем на 1–1,5 п. п.

Т-Банк сообщил о снижении ставок по всей линейке вкладов с 10 июня. Ставки по непополняемым вкладам уменьшились на 0,5–1,5 п. п., по пополняемым депозитам — в среднем на 1 п. п. В то же время ставки по накопительным счетам с 10 июня идут вниз на 2 п. п. При подключённом тарифе Pro снижение произойдёт с 15 до 13% годовых, с тарифом Premium и Private — с 16 до 14% годовых, в остальных случаях ставка составит 12% годовых.

Сбербанк также объявил о снижении ставок по депозитам и накопительным счетам. С 24 июня будет снижена приветственная надбавка по впервые открываемым накопительным счетам с 8 до 6% годовых. По вкладам «Лучший%» и «СберВклад» ставки будут снижены с 11 июня. Снижение составит 1 п. п. на всех сроках.

Помимо вышеперечисленных, ставки по вкладам снизили и другие банки. Среди них: МКБ, ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, МТС Банк.

Причины корректировки ставок по депозитам

Основная причина корректировки ставок по вкладам и накопительным счетам — решение ЦБ по ключевой ставке. Коммерческие ставки в общем следуют за ставкой ЦБ. При этом в некоторых случаях они могут двигаться и на опережение, то есть снижаться или расти быстрее, чем ключевая ставка, пояснил ранее «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Помимо ключевой ставки, на размер процентов по депозитам влияет параметр нормативной ликвидности в банковском секторе, сообщила директор по макроэкономическому анализу Банка ДОМ.РФ Жанна Смирнова. По её словам, улучшение ситуации с нормативной ликвидностью объясняет более быстрое снижение ставок по сравнению с ключевой.

Чего ждать дальше

Опрошенные «Рамблером» эксперты отмечают, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, она может снизиться к концу года до 14%. Дальнейшего снижения ключевой ставки ждут все эксперты, опрошенные «Рамблером». Средний прогноз: 16–18% к концу года.

По словам Михаила Васильева, вслед за снижением ключевой ставки проценты по вкладам продолжат медленно снижаться в течение ближайших месяцев. Если ключевая ставка снизится до 14% к концу года, то ставки по депозитам к концу года могут опуститься до 12–14%, отмечает эксперт. Васильев считает, что открывать депозит, особенно на длительный срок (от 1 года), сейчас выгодно.

В пресс-службе ВТБ полагают, что население продолжит хранить средства на депозитах как наиболее надёжном и понятном инструменте для сбережений. В перспективе эти средства могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции, считают в кредитной организации. Но сейчас говорить о серьёзном изменении «сберегательного» тренда пока преждевременно, уверены в ВТБ: ставки по вкладам остаются на привлекательном двузначном уровне и позволяют опережающими инфляцию темпами наращивать капитал. По мнению экспертов банка, люди начнут активнее тратить деньги, отложенные на потом, лишь в том случае, если ключевая ставка существенно снизится и станет около 14–15% годовых.

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