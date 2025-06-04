Что будет с вкладом в банке в случае дефолта

Обесценивание рубля, инфляция, повышение уровня безработицы — всё это последствия дефолта. Рассказываем, как дефолт может повлиять на банковский вклад, грозит ли он России и как сохранить сбережения при риске этого опасного экономического явления.

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Понятие дефолта и его причины

Дефолт — неспособность расплатиться по принятым на себя обязательствам. Неплатёжеспособным может оказаться физическое лицо, компания или государство. Чаще всего данное понятие применяют по отношению к стране в ситуации, когда она не может обслуживать государственный долг.

Госдолг включает обязательства перед двумя группами кредиторов:

внешними: другие страны, зарубежные компании, международные фонды;

внутренними: отечественные организации, граждане страны.

Таким образом, государственный дефолт возникает, если страна не может выплатить проценты по своим заимствованиям или вовремя вернуть долг.

Причинами краха финансовой системы страны могут быть санкции, зависимость от одного источника доходов, снижение валового внутреннего продукта (ВВП), дефицит госбюджета, ошибки в управлении.

Вне зависимости от того, что привело к дефолту, его последствия негативно сказываются на экономике:

Отток капитала . В целях защитить свои средства инвесторы пытаются вывести их за рубеж.

. В целях защитить свои средства инвесторы пытаются вывести их за рубеж. Ослабление национальной валюты . Репутация страны в состоянии дефолта падает, от её валюты начинают избавляться, что приводит к девальвации.

. Репутация страны в состоянии дефолта падает, от её валюты начинают избавляться, что приводит к девальвации. Сложности с привлечением заёмных средств. Невыплаты по текущим займам становятся причиной отказа в новых кредитах, либо их выдают на невыгодных условиях.

Вследствие дефолта происходит резкий рост цен, снижается внутренний валовый продукт (ВВП страны), сокращаются поступления в бюджет, повышается уровень безработицы.

Есть ли риски дефолта в России в 2025 году

Сегодня с точки зрения государственных финансов невыполнение долговых обязательств выглядит практически невероятным, рассказывает главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Государственный долг в международном контексте в России крайне низкий. В ближайшие годы его рост выше 20% ВВП практически невозможен, тогда как в ряде развитых стран он превышает 100% ВВП.

По состоянию на 1 января 2025 года внешний госдолг России оценивался в 290 миллиардов долларов США, что составляет около 13,5% к ВВП за последние 12 месяцев. Внутренний долг России на 1 мая 2025 года — 24,4 триллиона рублей.

Несмотря на санкционные вызовы, в настоящее время экономика России относительно стабильна и говорить о дефолте не приходится. Информационные всплески о его возможности появляются, однако предпосылок к этому на деле нет. Мария Ермилова Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова

Несмотря на внесённые в бюджет поправки, его дефицит остаётся на низком уровне, отмечает Копейкин. Высокие процентные платежи по госдолгу обусловлены повышенной ключевой ставкой. Но по сравнению с рядом других стран они остаются на умеренном уровне, так как сам долг невелик.

По мере смягчения денежно-кредитной политики и рефинансирования долга в ближайшие годы мы вполне можем увидеть ситуацию, когда долг растёт, а процентные платежи по нему снижаются, говорит эксперт. Копейкин не сомневается, что государство будет платить по своим долгам.

Риски для вкладов

Валютные вклады

Основная особенность вкладов в иностранной валюте — это курсовые колебания. При укреплении рубля конвертация валюты может привести к потере части накопленных средств. В остальном риски для этих вкладов в любое время те же, что и для депозитов в рублях.

В связи с текущим санкционным давлением на Россию действуют ограничения на снятие средств с валютных депозитов. Банк России продлил их до 9 сентября 2025 года.

По вкладам, оформленным до 9 марта 2022 года, в валюте можно снять до 10 тысяч долларов или эквивалент в евро. Суммы сверх этого лимита — только в рублях.

или эквивалент в евро. Суммы сверх этого лимита — только в рублях. Вклады, открытые после 9 марта 2022 года, возвращаются только в рублях. Если депозит открыт до 9 сентября 2022-го, выплата производится не ниже суммы, рассчитанной по курсу ЦБ на дату выдачи. Во всех прочих случаях сумма определяется по внутреннему курсу банка.

Вклады в рублях

Дефолт сопровождается высоким уровнем инфляции, а значит, денежные средства, находящиеся на вкладе, могут обесцениться. Снижение покупательной способности накоплений произойдёт в том случае, если инфляция будет выше ставки, под которую размещён депозит.

Ещё один риск — банкротство кредитных организаций. Этот риск присутствует не только при дефолте, он сохраняется и в текущих условиях. Одна из причин — высокая ключевая ставка, из-за которой снизился спрос на кредитные продукты и увеличились просрочки заёмщиков.

В случае банкротства вкладчиков защищает система страхования вкладов. В случае ликвидации банка они получат выплаты в пределах страхового покрытия — 1,4 миллиона рублей.

Как защищает вкладчиков система страхования

Страхование защищает вкладчиков не от государственного дефолта. Оно позволяет вернуть деньги, если у банка отзовут лицензию или наложат временный мораторий на выдачу денег со счетов.

Страхование вкладов — система, которая действует в соответствии с законом №177-ФЗ. Она призвана защитить интересы вкладчиков и гарантирует возврат размещённых на депозите средств в рамках действующего лимита — 1,4 миллиона рублей.

Механизм работы системы:

Вкладчики размещают свои сбережения на депозитах. Банки, привлекающие деньги вкладчиков, уплачивают взносы в фонд обязательного страхования вкладов. В случае отзыва у банка лицензии Агентство страхования вкладов (АСВ) возвращает деньги клиентам кредитной организации.

Страхование распространяется как на рублёвые, так и на валютные банковские счета. В страховку включают основную сумму вклада и накопленные проценты. Главное, чтобы общий размер накоплений не превышал лимит.

Как получить страховое покрытие по вкладу

В случае отзыва лицензии у вашего банка или введения моратория ЦБ информирует об этом АСВ. В течение 7–14 суток агентство определяет перечень банков-агентов, которые будут выплачивать гражданам их деньги. Данные об этом публикуют на портале АСВ, сайте ЦБ, в средствах массовой информации.

Чтобы получить возмещение, необходимо заполнить заявление на выплату. Сделать это можно в офисе агента, на портале АСВ или портале «Госуслуги». В последнем случае нужны подтверждённая учётная запись, электронная подпись, оформленная через приложение «Госключ».

В заявлении нужно указать, как вы хотите получить деньги: переводом на свой счёт в банке, банковскую карту или наличными. После подачи документов страховое возмещение перечисляют в течение трёх рабочих дней.

Как сохранить сбережения при дефолте

Переоформить банковский вклад. Чтобы сдержать инфляцию при дефолте, Центробанки повышают ключевую ставку. Вслед за ними увеличивают проценты и коммерческие банки. Поэтому вкладчики могут переоформить депозиты на более выгодных условиях. Важно учитывать возможные потери при досрочном закрытии текущих вкладов и сравнивать их с потенциальной выгодой от новых условий размещения средств.

Выбирать крупные и надёжные банки. Кризисные явления сложнее переживают небольшие банки. Чтобы защитить накопления, лучше выбирать кредитные организации, имеющие стратегическое значение для экономики. Перечень системообразующих банков доступен на официальном сайте ЦБ РФ.

Диверсифицировать активы. Во время нестабильного рынка предпочтительно сосредоточиться на долгосрочных инвестициях и защитных инструментах, таких как золото и государственные облигации. Эти активы обеспечивают надёжную защиту капиталов от влияния инфляции.

Учитывать, что в периоды кризисов снижается ликвидность недвижимости. Ставки по ипотеке растут, поэтому приобрести жильё в ипотеку сложнее. Инвестиции в него можно рассматривать, если есть достаточно свободных наличных средств.

Если хотите вложиться в акции, то нужно быть готовым к длительному ожиданию роста. В условиях нестабильности фондовый рынок становится очень волатильным. Но после окончания кризиса он переходит в стадию роста и отыгрывает позиции. Поэтому инвесторы имеют возможность дёшево купить ценные бумаги и дождаться повышения их стоимости. Однако доход по акциям не гарантирован, инвестиции считаются высокорискованными.

Несмотря на экономические потрясения, во время дефолта государственные долговые обязательства остаются одним из наиболее надёжных инструментов для инвестиций.

Коротко

Дефолт — неплатёжеспособность заёмщика. На уровне государства это ситуация, когда страна не может обслуживать свой госдолг.

Эксперты уверены, что в настоящее время дефолт России не грозит: страна имеет стабильную экономику, небольшой размер госдолга, маленький уровень дефицита бюджета. Однако в связи с действием высокой ключевой ставки отдельные кредитные организации могут испытывать трудности.

В случае дефолта сбережения, размещённые на вкладах, могут обесцениться из-за инфляции. Валютные вклады дополнительно подвержены риску курсовых колебаний. Однако и те и другие депозиты защищены системой страхования. Сумма страхового покрытия — 1,4 миллиона рублей в одном банке. Это позволяет вернуть накопления при отзыве лицензии.

Чтобы защитить свои деньги в условиях дефолта, их следует диверсифицировать. Помимо вкладов, средства можно вложить в долгосрочные и защитные инструменты: гособлигации, драгоценные металлы.

Какие последствия для вкладчика влечёт пропуск срока окончания депозита