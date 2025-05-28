Как открыть вклад без посещения банка

Интернет прочно вошёл в нашу повседневную жизнь: через сеть мы покупаем вещи, заказываем еду и консультируемся с врачами. Дистанционно можно оформить и банковский вклад. С 18 апреля 2025 года процесс стал ещё проще благодаря вступлению в силу закона, позволяющего банкам идентифицировать клиентов без личного присутствия. Мы расскажем обо всех способах дистанционного открытия вкладов и об изменениях, введённых новым законом.

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Способы открыть вклад удалённо

В своём интернет-банке

Самый удобный способ открыть вклад без визита в отделение банка — воспользоваться мобильным приложением или интернет-банком вашей кредитной организации. Если вы уже клиент банка, дополнительная проверка личности не потребуется и открытие депозита займёт менее минуты.

Рассмотрим этот способ на примере открытия вклада в Сбербанк Онлайн. Чтобы оформить депозит:

1. Войдите в свой личный кабинет с помощью логина и пароля, номера телефона или номера карты.

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2. Откройте «Накопления» — «Вклады и счета». Нажмите «Открыть вклад».

3. Подберите подходящую депозитную программу, например «Вклад Лучший %».

4. Укажите сумму, срок размещения.

5. Выберите счёт для списания денежных средств. Подтвердите операцию.

Заказать карту другого банка

Если вы хотите открыть депозит в банке, клиентом которого не являетесь, можете заказать его дебетовую карту. Многие кредитные организации, например Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, бесплатно доставляют такие продукты на дом. Получив карточку, вы сможете открыть вклад способом, описанным выше.

Как заказать доставку карты в Сбербанк Онлайн:

1. Откройте сайт банка, перейдите на вкладку «Карты» — «Бесплатная доставка карт» — «Заказать дебетовую карту».

2. Укажите ваши Ф. И. О. и номер телефона.

3. Подтвердите свой номер телефона.

4. Заполните небольшую анкету.

© sberbank.com

5. Введите адрес доставки, выберите дату и время встречи с курьером.

6. В назначенное время встретьтесь с представителем банка. При себе нужно иметь паспорт.

Доставка карт доступна не во всех населённых пунктах. Доставляют ли их по вашему адресу, нужно узнавать в конкретной кредитной организации.

С помощью биометрии

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требует от банков проверять личность заявителей при открытии счёта. В 2022 году в закон внесли поправки, которые позволили проводить эту процедуру онлайн — с помощью биометрических данных.

Если у вас есть биометрический профиль на портале государственных услуг, вы можете пользоваться большинством банковских сервисов дистанционно. Так, можно открыть счёт, оформить вклад, получить кредит. Главное, чтобы банк был подключен к единой биометрической системе (ЕБС).

Идентификация через ЕБС — процедура, при которой личность подтверждается с помощью изображения лица и голоса, переданных клиентом в ЕБС через отделение любого банка. Технология позволяет пройти всю процедуру от первичной идентификации до открытия продукта, например вклада, полностью онлайн через мобильное приложение или интернет-банк. Наталья Горковенко Начальник Управления розничного бизнеса ББР Банка

Если у вас ещё нет подтверждённой биометрии, обратитесь с паспортом и СНИЛС в любой банк, подключённый к системе. Специалист проверит вашу личность, сделает фото и запишет голос. В течение пяти дней ваш новый статус на Госуслугах будет активирован.

Как стать клиентом банка с помощью биометрии на примере Сбербанка:

Войдите в свой кабинет Сбер ID. Если у вас его нет, он сформируется при входе. Откройте вкладку «Безопасность». Нажмите «Настроить» в разделе «Доступ с распознаванием по лицу». Следуйте подсказкам системы. Откройте аккаунт Госуслуг, дайте согласие на обработку биометрии. После этого зайдите в приложение «Госуслуги Биометрия» и посмотрите в камеру. Проверьте статус в блоке «Безопасность» в Сбер ID. Обработка данных может занимать от нескольких минут до 24 часов.

При помощи видеоидентификации

18 апреля 2025 года в силу вступил закон, позволяющий банковским организациям дистанционно идентифицировать личность при открытии счетов в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Новый формат предполагает проверку клиентов по видеосвязи.

Параметры ЭПР пока что находятся в разработке. В рабочую группу, формирующую их, вошли Ozon Банк, ОТП банк, банк Точка и Делобанк.

Мы вошли в рабочую группу, которая разрабатывает требования и условия ЭПР. Видеоидентификация поможет сделать банковские услуги доступнее. Ими смогут пользоваться в том числе жители отдалённых районов. Важно, чтобы сервисы функционировали надёжно и безопасно, — над этим вместе с коллегами мы и будем работать, — представитель Ozon Банка.

По доверенности

Открыть вклад за его владельца может представитель, на которого оформлена нотариальная доверенность. Этот вариант используется, если человек не имеет возможности самостоятельно посетить банковское отделение: он малоподвижен или находится за границей.

Оформление нотариальной доверенности является платной услугой. Её стоимость составляет от 2 тысяч рублей. Чтобы вызвать нотариуса на дом, придётся заплатить ещё от 2 до 5 тысяч рублей.

Через маркетплейс

Дистанционно открыть вклад можно через финансовый маркетплейс, например Финуслуги, Сравни.ру, Банки.ру. Реестр таких платформ можно найти на сайте Банка России.

Плюсы открытия вклада онлайн

Экономия времени. Вам не нужно тратить время на дорогу и стоять в очередях.

Простота. Открыть вклад можно в несколько кликов.

Специальные условия. Депозиты по повышенным ставкам могут получить зарплатные клиенты или клиенты, которые подключили пакет «Премиум». Часто для вкладов онлайн банк предлагает ставки выше, чем в офисе для удобства клиента и собственной экономии.

Безопасность при открытии вклада онлайн

Мобильные приложения и интернет-банки отвечают всем требованиям безопасности. В них используют современные протоколы шифрования, все операции подтверждаются кодами и уведомлениями, поступающими на телефоны клиентов. Однако, чтобы защитить себя от мошенников, следует соблюдать меры предосторожности.

Для защиты от мошенников необходимо открывать вклад только через официальный сайт банка или его приложение, устанавливать двухфакторную аутентификацию и создавать сложные и не повторяющиеся где-то ещё пароли. Так открытие вклада онлайн будет абсолютно безопасным и удобным методом. Александр Кузнецов Инвестиционный консультант

Все вклады, в том числе и открытые дистанционно, застрахованы на сумму в пределах 1,4 миллиона рублей. Поэтому, если вам нужно разместить более крупную сумму, разбейте её на несколько частей (каждая не более 1,4 миллиона рублей) и откройте депозиты в разных банках.

Коротко

Открыть депозит без посещения кредитной организации можно в банке, клиентом которого вы являетесь, при помощи оформления дебетовой карты с доставкой на дом, через финансовый маркетплейс или по нотариальной доверенности.

Если вы сдавали биометрию и это отражено в вашем кабинете на Госуслугах, открыть депозит можно при помощи биометрических данных. Для этого банк должен быть подключен к единой биометрической системе (ЕБС).

В апреле 2025 года утвердили ещё один способ удалённого открытия банковских счетов — при помощи видеоидентификации. Процедуру проверки клиентов по видеосвязи пока что разрабатывают.

Сколько вкладов нужно открыть для максимальной выгоды

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