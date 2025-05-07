Самые выгодные предложения по вкладам в мае 2025 года
По данным Банка России, ставки по вкладам в 10 крупнейших банках России в конце апреля опустились ниже 20%. Это происходит в ожидании снижения ключевой ставки. Однако в настоящее время всё ещё есть возможность разместить средства на вкладе под привлекательные проценты. В этой статье рассмотрим десять выгодных вкладов в мае 2025 года. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.
Лучший % от Сбербанка
Валюта: в рублях.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 18,7%;
- на 6 месяцев — 17,5%;
- на 1 год — 17,5%;
- на 3 года — 10,3%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 19%;
- на 6 месяцев — 19%;
- на 1 год — 19%;
- на 3 года — 12%.
Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.
Срок: от 1 месяца до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.
Альфа-Вклад Максимальный
Валюта: в рублях и юанях.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 19,09%;
- на 6 месяцев — 19,21%;
- на 1 год — 17,44%;
- на 3 года — 13,14%.
Ставка по вкладу в юанях:
- на 3 месяца — 0,5%;
- на 6 месяцев — 1%;
- на 1 год — 0,01%;
- на 3 года — 0,01%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 2 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
ВТБ-Вклад в рублях
Валюта: в рублях.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц онлайн:
- на 3 месяца — 17,5%;
- на 6 месяцев — 18%;
- на 1 год — 15,5%;
- на 3 года — 9%.
При условии выплаты в конце срока онлайн:
- на 3 месяца — 18,2%;
- на 6 месяцев — 19,2%;
- на 1 год — 17,4%;
- на 3 года — 11,4%.
При открытии на сумму от 1,5 миллиона рублей, а также в офисе банка ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей при открытии онлайн и 50 тысяч — через офис.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.
Вклад от Т-Банка
Валюта: в рублях.
Ставка:
- на 3 месяца — 19%;
- на 6 месяцев — 19,22%;
- на 1 год — 17%;
- на 2 года — 14%.
Минимальная сумма: 50 тысяч рублей.
Срок: от 2 месяцев до 2 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Вклад от ДОМ.РФ Банка
Валюта: в рублях.
Ставка при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 20%;
- на 6 месяцев — 19,4%;
- на 1 год — 17,3%;
- на 3 года — 10,9%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 20,5%;
- на 6 месяцев — 20,6%;
- на 1 год — 19,6%;
- на 3 года — 14,8%.
При открытии на сумму от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.
Свой Вклад от Своего Банка
Валюта: в рублях.
Ставка:
- на 3 месяца — 19,66%;
- на 6 месяцев — 19,22%;
- на 1 год — 17,51%;
- на 3 года — 9,54%.
Минимальная сумма: 30 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия и минимум на 5 тысяч рублей.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
МТС Вклад плюс
Валюта: в рублях и юанях.
Ставка по вкладу в рублях:
- на 3 месяца — 19,69%;
- на 6 месяцев — 19,69%;
- на 1 год — 18,37%;
- на 3 года — 12,45%.
Ставка по вкладу в иностранной валюте:
- на 3 месяца — 3,49%;
- на 6 месяцев — 3,48%;
- на 1 год — 3,45%.
При открытии на сумму от 1 миллиона юаней ставки могут отличаться.
Минимальная сумма открытия: 10 тысяч рублей или 10 тысяч юаней.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: только в первые 30 дней с даты открытия.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Свой Вклад от Россельхозбанка
Валюта: в рублях и юанях.
Ставка по вкладу в рублях при открытии дистанционно: при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 19,1%;
- на 6 месяцев — 18,75%;
- на 13 месяцев — 17,4%;
- на 3 года — 8,85%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 19,5%;
- на 6 месяцев — 19,5%;
- на 13 месяцев — 19%;
- на 3 года — 10,1%.
Ставка в иностранной валюте:
- на 3 месяца — 3,45%;
- на 6 месяцев — 3,45%;
- на 1 год — 4,2%;
- на 3 года — 4%.
Минимальная сумма: 5 тысяч рублей или 500 юаней.
Срок: от 3 месяцев до 4 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц/в конце срока.
Вклад «МКБ. Перспектива»
Валюта: в рублях.
Ставка: при условии выплаты процентов каждый месяц:
- на 3 месяца — 16%;
- на 6 месяцев — 17%;
- на 1 год — 16%;
- на 2 года — 11%.
При условии выплаты в конце срока:
- на 3 месяца — 19,5%;
- на 6 месяцев — 19,5%;
- на 1 год — 18%;
- на 3 года — 13%.
При трате на покупки с карты МКБ от 10 тысяч рублей в месяц или при наличии платной подписки ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: в конце срока/каждый месяц.
Вклад «Доход» от Уралсиба
Валюта: в рублях и юанях.
Ставка:
- на 3 месяца — 19,39%;
- на 6 месяцев — 19,13%;
- на 1 год — 18,28%;
- на 3 года — 14,14%.
При внесении суммы от 1 миллиона рублей ставки могут отличаться.
Ставка в иностранной валюте:
- на 6 месяцев — 1,99%;
- на 1 год — 2,18%.
При открытии вклада на сумму 100 тысяч юаней ставки могут отличаться.
Минимальная сумма: 1000 рублей.
Срок: от 3 месяцев до 3 лет.
Возможность снятия без потери процентов: нет.
Возможность пополнения: нет.
Возможность открытия онлайн: есть.
Выплата процентов: каждый месяц.
Перед открытием любого вклада внимательно изучите условия: минимальную сумму, сроки, возможность пополнения и снятия без потери процентов. Для надёжности уточняйте актуальные условия на сайтах или в отделениях банков. Выбирайте предложение, которое оптимально соответствует вашим финансовым целям, и пусть ваши сбережения работают с выгодой для вас.
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