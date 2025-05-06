Почему ставки по вкладам упали ниже 20% и чего ожидать вкладчикам

По данным Банка России, ставки в 10 крупнейших банках России в третьей декаде апреля опустились ниже 20%. Что это значит и чего ожидать вкладчикам — разбираемся вместе с экспертами.

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Что происходит с вкладами

ЦБ сообщил, что в третьей декаде апреля максимальные ставки по вкладам в десяти крупнейших банках страны снизились до 19,79%. Последний раз доходности депозитов были ниже 20% во второй декаде октября 2024 года, когда ключевая ставка была на уровне 19%. Максимальные доходности были зафиксированы во второй декаде декабря, когда ставки достигли 22,2%.

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В конце апреля сильнее всего снизились ставки по вкладам сроком от шести месяцев до года: с 19,41% во второй декаде до 19,26%. Доходности вкладов сроком от трёх месяцев до полугода опустились с 19,22 до 19,10%. Вклады до трёх месяцев теперь дают максимум 18,54 по сравнению с 18,58% ранее. Ставки по долгосрочным вкладам сроком от года снизились с 17,91 до 17,87%.

Для расчёта Банк России берёт максимальные ставки по вкладам, доступные любому клиенту без ограничений и предварительных условий. В выборку входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Почему банки снижают ставки

Банки снижают ставки по вкладам на фоне двух причин, отмечает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Первая причина — нормализация стоимости фондирования, то есть стоимости привлечения денежных средств банком. В октябре 2024 она сильно выросла, после того как Банк России ужесточил норматив краткосрочной ликвидности. Теперь стоимость фондирования для банков вернулась к уровням первого полугодия 2024 из-за продления ЦБ послабления по нормативу краткосрочной ликвидности и расширения лимитов по безотзотзывным кредитным линиям.

Вторая причина, по словам Анны Земляновой, заключается в ожидании скорого снижения ключевой ставки Центральным Банком.

После заседания по ключевой ставке 25 апреля ЦБ обновил свой среднесрочный прогноз по основным экономическим показателям на ближайшие три года. Если ранее ожидалось, что средняя ключевая ставка в 2025 году будет в районе 19–22%, то теперь регулятор сузил этот диапазон до 19,5–21,5%. Такое изменение прогноза по-прежнему оставляет Банку России пространство для повышения ключевой ставки, но аналитики не рассматривают это как базовый сценарий.

Эксперты Совкомбанка полагают, что Банк России может перейти к снижению ключевой ставки на заседании в июне-июле. По их оценкам, цикл смягчения политики может начаться со снижения ставки на 100–200 б. п. до 19–20%.

По мнению Алексея Гусева, старшего аналитика АО «Свой Банк», ЦБ может снизить ставку на 50–100 б. п. до 20–20,5% уже на следующем заседании в июне.

Среди факторов, которые будут определять дальнейшие решения ЦБ по ставке, можно выделить динамику инфляции, торговый баланс, а также геополитическую ситуацию, отмечает Юрий Эйдинов, директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк». Алексей Гусев добавляет к ним ещё темпы кредитования и инфляционные ожидания населения.

Что делать вкладчикам

Все опрошенные эксперты считают, что сейчас есть хорошая возможность зафиксировать привлекательную доходность по вкладам на длинный срок.

По словам Анны Земляновой, ставки по вкладам находятся вблизи максимальных уровней в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Аналитики Совкомбанка ожидают, что ставки по вкладам и дальше будут снижаться.

Юрий Эйдинов придерживается аналогичного мнения. По его словам, повышение ставок возможно только в случае непредвиденных обстоятельств.

Алексей Гусев согласен с другими экспертами, но отмечает, что в ближайшие два года проценты по депозитам всё равно останутся на высоких уровнях. По его мнению, в текущих условиях целесообразно рассматривать краткосрочные вклады на срок 3–6 месяцев — именно эта категория сегодня предлагает наиболее привлекательные доходности.

Почему банки снижают ставки по кредитам перед заседанием ЦБ