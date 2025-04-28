Какую сумму положить на вклад, чтобы жить на проценты в 2025 году

Александр Никитов

Получать пассивный доход, обеспечивающий комфортную жизнь, мечтает каждый. Сейчас ставки по вкладам по-прежнему находятся на достаточно высоких отметках и достигают 20%. В этой статье мы посчитали, какую сумму нужно разместить на вкладе, чтобы ежемесячно получать выплаты, равные прожиточному минимуму, средней зарплате в регионах и в Москве.

Какую сумму положить на вклад, чтобы жить на проценты в 2025 году
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Сколько денег нужно для комфортной жизни

Согласно постановлению Правительства РФ прожиточный минимум в 2025 году в России составляет от 15 250 до 19 329 рублей в зависимости от категории граждан.

Конечно, о комфортной жизни с таким доходом говорить не приходится, поэтому возьмём сумму побольше. По официальным данным, средняя зарплата в России в феврале 2025 года составила 89 646 рублей. На эту сумму уже можно вполне комфортно жить в регионах. В Москве этот уровень выше. По данным того же Росстата, средняя зарплата в столице в феврале этого года составила 159 697 рублей.

Эти три суммы мы будем брать в качестве цели для пассивного дохода. Рассчитаем, сколько денег нужно положить на вклады сроком на год на примерах четырёх крупных банков: Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ и Т-Банка. Условие выплаты процентов — каждый месяц.

Сумма для вклада в Сбербанке

Наиболее высокий процент в Сбербанке даёт вклад «Лучший %». На год при условии ежемесячной выплаты процентов ставка составит 17,5%.

  • Для получения прожиточного минимума каждый месяц за год вклад в Сбере должен приносить 231 948 рублей (19 329 рублей * 12 месяцев). Чтобы понять, сколько нужно положить денег на вклад для получения такого дохода, нужно 231 948 поделить на 0,175 (процентная ставка). В итоге получим 1 325 417 рублей.
  • Для получения средней зарплаты по России на тот же вклад нам уже нужно положить почти в 5 раз больше — 6 147 154 рубля. В этом случае вы будете получать 89 646 рублей каждый месяц.
  • Чтобы ваш процентный доход соответствовал средней зарплате по Москве (159 697 рублей), сумма на вкладе в Сбере должна составлять 10 950 651 рубль.

Не забудьте также уплатить налоги. В апреле 2025 года максимальная сумма процентов со вкладов, которая не облагается налогом составляет 210 тысяч рублей (1 миллион, умноженный на максимальный размер ключевой ставки в году). Предположим, что ваш годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Ставка налога в таком случае для вас составит 13% с суммы, превышающей 210 тысяч рублей.

  • В первом случае вы уплатите налог с 21 983 рублей (231 948 – 210 000) или 2857,92 рубля за год (21 983 * 13%).
  • Во втором случае сумма налога составит уже 112 547 рублей за год.
  • В третьем случае — 221 827 рублей.

То есть, чтобы получать необходимый пассивный доход, вам нужно класть на вклад ещё больше денег для выплаты налога.

  • В первом случае эта сумма вырастает до 1 341 953 рублей.
  • Во втором случае — до 6 790 284 рублей.
  • В третьем — до 12 218 236 рублей.

Сумма для вклада в Альфа-Банке

Вклад «Максимальный» в Альфа-Банке даёт 17,44% на год на аналогичных условиях. Посчитаем, сколько нужно денег для пассивного дохода в этом банке.

  • Для получения прожиточного минимума (19 329 рублей) с учётом налога нужно положить на депозит 1 346 570 рублей.
  • Для средней зарплаты по стране (89 646 рублей в месяц) — 6 813 645 рублей.
  • Для средней зарплаты по Москве (159 697 рублей в месяц) — 12 260 269 рублей.

Сумма для вклада в ВТБ

В ВТБ вклад на год открытия онлайн даёт вам 15,5% годовых, если проценты начисляются каждый месяц.

  • Чтобы получать каждый месяц 19 329 рублей и платить налоги, вам нужно положить на ВТБ-Вклад 1 515 109 рублей.
  • Для получения 89 646 рублей в месяц нужно положить 7 666 450 рублей.
  • Для 159 697 рублей в месяц сумма вклада составит 13 794 780 рублей.

Сумма для вклада в Т-Банке

Процентная ставка по годовому вкладу в Т-Банке составляет 17%.

Для получения 19 329 рублей ежемесячно размер вклада с учётом налогов должен составлять 1 381 423 рубля.

Для того чтобы получать средние зарплаты по России или Москве, вам нужно положить в Т-Банк 6 989 998 рублей или 12 577 594 рубля соответственно.

Советы для вкладчиков

  1. Внимательно читайте условия вклада. Некоторые банки могут предлагать более высокие ставки, но чаще всего при условии выплаты процентов в конце срока. В таком случае вы не сможете получать доход ежемесячно.
  2. Обращайте внимание на сумму вклада. Многие банки могут давать более высокий процент, если вкладчик размещает у них крупную сумму. Так, банк ДОМ.РФ даёт 17,3% при открытии вклада на год на сумму до одного миллиона рублей. Если сумма выше, то ставка увеличивается до 17,5%.
  3. Размещайте деньги в нескольких банках. По данным на апрель 2025 года, обычные вклады в России страхуются на сумму до 1,4 миллиона рублей. Если сумма выше, то при отзыве лицензии у банка вы можете потерять деньги сверх лимита. В этом случае рекомендуется размещать деньги в нескольких банках. Страховка в разных банках суммируется, поэтому в каждый банк стоит положить не более 1,4 миллиона рублей.
  4. Помните о налогах. Необлагаемая сумма процентов по вкладам рассчитывается как 1 миллион, умноженный на максимальный размер ключевой ставки в году. Если вы получаете в виде процентов больше этой суммы, то с дохода, превышающего её, вам нужно будет уплатить налог. Ставка зависит от размера вашего годового дохода.

Коротко

Для того чтобы жить на проценты в апреле 2025 года, россиянам достаточно разместить на вкладе от 1,3 до 13,7 миллиона рублей с учётом налогов в зависимости от банка и размера желаемых выплат.

При открытии вклада важно обращать внимание на порядок выплаты процентов и условия вклада.

Чтобы застраховать все деньги на вкладах, размещайте в одном банке не более 1,4 миллиона рублей.

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