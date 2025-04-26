Безотзывные вклады застрахуют в двойном размере: в чём риски и выгода для вкладчика

Правительство России одобрило подготовленный Минфином законопроект, предусматривающий повышение размера страхования для безотзывных вкладов сроком более трёх лет с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей. Лимит возмещения планируется рассчитывать отдельно от других продуктов, благодаря чему накопления будут застрахованы на 4,2 миллиона рублей. Разбираемся, почему было принято такое решение, что оно значит для вкладчиков и в чём заключаются особенности безотзывных вкладов.

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Что такое безотзывные вклады

Безотзывные вклады — это вклады, с которых нельзя снять деньги даже с потерей процентов. Ожидается, что такие вклады будут удостоверяться безотзывными сберегательными сертификатами.

Сберегательные сертификаты — это именные ценные бумаги, которые подтверждают внесение их владельцем денег на вклад в банке. Условия такого вклада прописываются в сертификате. Одним из условий безотзывного сертификата является запрет на досрочное снятие денег. Оформить сберегательный сертификат могут только физические лица или индивидуальные предприниматели. Для юридических лиц предусмотрены депозитные сертификаты.

Обычные вклады регулируются статьёй 834 Гражданского кодекса (ГК) России. По закону банки обязаны возвращать деньги вкладчиков по первому требованию. Порядок обращения сберегательных сертификатов регулируется статьёй 844 ГК РФ. Эта статья позволяет банкам выпускать сертификаты с условием безотзывности. То есть безотзывными могут быть только те вклады, которые удостоверены сертификатами.

Согласно пояснительной записке к законопроекту о повышении размера страховых выплат, в начале 2025 года только 9 российских банков привлекали средства граждан с использованием сберегательных сертификатов. Большинство банков либо никогда не предоставляли такую возможность, либо прекратили их выпуск. Так, Сбербанк перестал выпускать сберегательные сертификаты в 2018 году.

Безотзывные вклады пока ещё не появились в России, отмечает Юрий Эйдинов, директор департамента розничного бизнеса «Цифра банк». По его словам, их появление можно ожидать в ближайшем будущем. Конкретные сроки неизвестны.

Чем выгодны безотзывные вклады

Пока таких вкладов нет, можно только предполагать, какие условия по ним будут. Первым очевидным плюсом будет увеличение страховых выплат, если законопроект примут в Госдуме. Страховка по безотзывным вкладам будет рассчитываться отдельно от страхования обычных банковских депозитов и не будет с ними суммироваться. В итоге общая сумма застрахованных накоплений может составить 4,2 миллиона рублей (1,4 миллиона рублей + 2,8 миллиона рублей).

Также ставки по таким вкладам ожидаются в среднем выше, чем по остальным. По мнению главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, банки могут предлагать повышенную ставку по таким продуктам в обмен на возможность привлечь деньги на долгий срок.

Для банков безотзывные вклады станут выгодным источником фиксированного долгосрочного привлечения пассивов, считает Эйдинов. Благодаря этому кредитным организациям понадобится создавать меньше высоколиквидных активов для выполнения нормативов ликвидности, считает Анна Землянова.

Какие недостатки у безотзывных вкладов

Самый главный недостаток кроется в названии этих вкладов: с них нельзя снять деньги до конца срока, но можно переуступить его другому лицу. Поскольку такие вклады подразумевают длительный срок размещения, возникает риск замораживания капитала, что делает вложение невыгодным.

Можно предположить, что правительство разработает список особых жизненных ситуаций, при наступлении которых будет разрешено снимать деньги. Аналогичный список уже разработан для Программы долгосрочных сбережений. Согласно ему деньги с ПДС можно снять без санкций, если вкладчик потерял кормильца или ему требуются деньги на дорогостоящее лечение.

Если такие условия не закрепят законодательно, банки могут предлагать страховку самостоятельно. Так, например, ВТБ уже предлагает оформить страховку процентов по обычным вкладам на случай форс-мажоров. За 2–8 тысяч рублей вы можете получить компенсацию процентов даже при досрочном погашении вклада, если наступил страховой случай. Аналогичные банковские продукты, возможно, разработают и для безотзывных вкладов для повышения их привлекательности.

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Ещё одним недостатком безотзывных депозитов, по мнению Юрия Эйндинова, является риск фиксации невыгодной процентной ставки в изменяющейся экономической обстановке. Например, клиент открывает такой вклад под 10% годовых сроком на три года. Если в этот период ключевая ставка существенно повысится, скажем, до 20%, средняя доходность срочных вкладов вырастет вдвое относительно зафиксированной ставки. В результате владелец безотзывного вклада упустит потенциальную выгоду.

Коротко

Безотзывные вклады — это вклады, с которых нельзя снять деньги даже с потерей процентов.

Страховка по безотзывным вкладам будет увеличена с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей.

Пока что безотзывные вклады не получили распространения в России, но в скором времени они могут появиться.

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