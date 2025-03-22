Какие есть пробелы в системе страхования вкладов, какие за ними стоят риски и как их избежать
Объём вкладов россиян составляет 59 триллионов рублей, однако не все 100% защищены системой страхования вкладов (ССВ). Разберём, какие есть пробелы в этой системе, какие риски они создают и как их минимизировать.
Как работает страхование вкладов
Система страхования вкладов в России — это государственный механизм, который защищает ваши деньги на тот случай, если банк лишится лицензии и закроется. Когда это происходит, государственная корпорация под названием «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплачивает вкладчикам компенсацию. Но только в пределах лимита в 1,4 миллиона рублей. Эта сумма определена в законе и относится к одному человеку в одном банке.
Если вклады открыты в разных банках, то возмещение рассчитывается отдельно по каждому банку. Сколько банков держат вклады гражданина, столько и максимумов возмещения при наступлении страховых случаев. Например, три вклада по 1,4 миллиона рублей в трёх банках принесут вкладчику 4,2 миллиона рублей при страховом случае.
Если же у вас в одном банке больше одного вклада, то в общей сложности за них вы получите 1,4 миллиона рублей — за каждый депозит пропорционально его сумме. То есть независимо от количества вкладов в одном банке размер компенсации будет общим для всех, добавляет юрист.
Однако есть несколько нюансов, из-за которых вкладчики могут потерять часть своих денег или столкнуться с трудностями, если придётся получать компенсацию от государства.
Лимит 1,4 миллиона рублей — это не всегда достаточно
Если у вас в одном банке лежит на вкладе больше 1,4 миллиона, то все, что сверху, не застраховано, то есть вы не получите компенсации превышения.
Например, если у вас было 2 миллиона, то когда у банка отозвали лицензию, вам выплатят только 1,4 миллиона. Разницу в 600 тысяч можно попытаться вернуть через конкурсное производство. Это механизм, при котором компания не может расплатиться с долгами. Поэтому нужно идти в суд, чтобы вернуть вложенные деньги. Процесс может длиться от нескольких месяцев до года.
В разных странах разный лимит. Например, лимит страховой выплаты в США превышает 200 тысячи долларов, или 17 миллионов рублей по текущему курсу, рассказал Роман Лобанов.
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Не все счета подпадают под страховку
По закону застрахованы вклады и остатки на счетах и в рублях, и в иностранной валюте. Помимо этого, государство защищает деньги на эскроу-счетах — до 10 миллионов рублей. То есть под защиту подпадают не все банковские продукты, которые похожи на вклады.
Однако система страхования вкладов не защищает, например, средства индивидуальных предпринимателей (ИП), юрлиц, а также деньги на счетах, открытых для инвестиций. Это могут быть брокерские или обезличенные металлические счета (ОМС), электронные кошельки.
Это касается и доверительных счетов. Если у вас открыт счёт на имя доверительного управляющего, то он не застрахован. Все эти счета и деньги в систему страхования не входят. Это приводит к рискам потерь для определённых групп клиентов, предупреждает Роман Лобанов.
Сроки выплат
Обычно АСВ обещает начать выплаты вкладчикам в течение двух недель после отзыва лицензии у банка. Однако на практике случаются задержки. Такое бывает, когда банк, например, прячет или уничтожает сведения о вкладчиках. Из-за этого госкорпорации сначала приходится выяснять, у кого и сколько денег лежало в кредитной организации. Похожее произошло в Росинтербанке, который лишился лицензии в сентябре 2016 года.
Банковские махинации с вкладами
Некоторые банки привлекают клиентов высокими ставками, но перед отзывом лицензии могут оформлять вклады как «договоры займа» или иные финансовые продукты, не подпадающие под страхование. Тогда АСВ может отказать в выплатах.
Банки могут использовать страхование вкладов как способ вывода активов перед банкротством. Руководство банка привлекает депозиты, зная, что банк уже в тяжёлом финансовом состоянии, а затем выводит деньги через схемные сделки, оставляя дыру в балансе. В результате люди получают компенсации из фонда страхования вкладов, но сам фонд страдает от нехватки средств.
Что делать, чтобы самому защитить вклад
- Уточните, какой вам предлагают продукт и подпадает ли он под страхование.
- Размещайте вклады в нескольких банках, чтобы каждая сумма не превышала страховой лимит (1,4 миллиона рублей).
- Держите часть денег в наличных, чтобы в случае неприятностей с банком у вас был некий запас.
- Не используйте обезличенные металлические счета для хранения крупных сумм, так как эти счета не подпадают под действие закона о страховании вкладов. Из-за этого вы можете лишиться денег, если у банка, где вы открыли ОМС, отзовут лицензию.
- Оцените надёжность банка и не держите крупные суммы в рискованных учреждениях. Лучше выбирайте крупные банки с длительной историей, у которых обычно меньше риск закрыться. Любой банк можно проверить перед размещением вклада на сайте ЦБ (есть ли у него лицензия, нет ли ограничений на операции) и отзывам знакомых, по рейтингам от рейтинговых агентств.
- Не держите крупные суммы на расчётных счетах ИП, если вы индивидуальный предприниматель. Лучше переводите деньги на личные счета.
- Не ведитесь на слишком высокие проценты. Если банк предлагает доходность намного выше, чем в среднем по рынку, это может быть сигналом о финансовых проблемах. Такие банки активно привлекают деньги вкладчиков (для этого есть термин «пылесосить вклады»), но потом могут не вернуть средства.
- Используйте достоверные источники информации. Обычно ни ЦБ, ни АСВ, ни сами банки заранее не предупреждают о проблемах в кредитной организации. Но вы можете отслеживать ситуацию самостоятельно. Читайте проверенные СМИ и критически воспринимайте то, что пишут в неофициальных телеграм-каналах или сообществах в соцсетях.
Коротко
Система страхования вкладов в России защищает деньги вкладчиков, но у неё есть тонкие моменты. Из-за них практически любой может столкнуться с риском не вернуть все деньги из банка.
Чтобы минимизировать возможные потери, будьте внимательны и соблюдайте несколько простых принципов. В первую очередь старайтесь не держать больше 1,4 миллиона в одном банке.
Кладите деньги в проверенные временем и рынком кредитные организации.
Будьте осторожны со слишком высокими процентами по вкладам. Так банк может заманивать клиентов, зная, что у него не лучшее финансовое положение.
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