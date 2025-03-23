Как пользоваться накопительными счетами максимально выгодно

На счетах в банках у россиян хранится более 58,8 триллиона рублей. Часть из них — не классические вклады, а накопительные счета. Это удобный инструмент как для сбережения, так и приумножения денег. Мы рассмотрели способы, как извлечь из этого инструмента максимальную выгоду.

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В чём отличие накопительного счёта

Накопительный счёт — это более гибкий инструмент, чем вклад. Вклад — это когда вы кладёте некоторую сумму на заранее точный срок под фиксированный процент. Эти условия прописываются в договоре. Если вы снимаете деньги до даты его окончания, то доходность депозита может снизиться.

На накопительном счёте доходность ваших денег будет зависеть от суммы внесённых средств. На него обычно можно свободно положить деньги и снять их без потери процентов. Такой счёт используется для удобного хранения и получения некоторого дохода, а вклад — для вложения на определённый срок ради стабильного дохода.

Что следует учитывать, когда открываете накопительный счёт

Разные банки по-своему начисляют проценты по накопительным счетам. Обычно есть два способа:

На остаток на начало месяца.

На минимальный остаток за месяц. Банк смотрит, какая сумма была самой маленькой за месяц, и начисляет процент только на неё. Поэтому если в какой-то момент баланс на вашем накопительном счёте стал 0 рублей, то проценты не начислят.

Выплата процентов тоже разнится от банка к банку. Некоторые могут зафиксировать чёткую дату и в этот день выплачивать деньги. Например, в последний день каждого месяца. В другой организации — в последний рабочий день месяца. Так, в марте это будет понедельник, 31-е число, а в апреле — среда, 30-е.

Многие банки предлагают повышенные проценты для новых клиентов в первые месяцы после открытия счёта. Это называется «приветственная ставка». Так банки делают накопительные счета выгоднее.

Как извлечь максимальную выгоду из накопительного счёта

Чтобы сохранить деньги и при этом заработать на накопительном счёте, важно учитывать несколько факторов.

Внимательно прочитайте условия договора. Обычно банк должен указать в договоре, как он будет начислять и выплачивать проценты. В нём также должно быть сказано, что будет, если вы решите вывести деньги со счёта (то есть расторгнете договор) раньше времени.

Обратите особое внимание на раздел «Банк вправе». Некоторые кредитные организации могут прописать в нём, что им можно списать с накопительного счёта комиссии за услуги банка без уведомления о таком списании. Это может уменьшить остаток на накопительном счёте, и процентов начисляется меньше, чем могло бы.

Открывайте счета в разных банках. Поскольку в первые несколько месяцев после того, как вы открыли накопительный счёт, он будет давать повышенный доход, после окончания «щедрого периода» в одном банке можно открыть накопительный счёт в другом. Тогда снова можно будет воспользоваться выгодными условиями.

Избегайте частых снятий. Некоторые банки могут ограничить снятие процентов до одного раза в месяц. Например, такое правило действует в МКБ.

Оцените график финансовых потоков. Посмотрите, в какие даты вы получаете зарплату и выплачиваете кредиты, сопоставьте с датами выплаты процентов по накопительному счёту. Это поможет вам спланировать финансовые потоки так, чтобы, например, часть заработанных с накопительного счёта денег направить на погашение займа и комфортно тратить в течение месяца.

Комбинируйте разные инструменты. Если вы вложили деньги в другие финансовые активы, например в акции российских компаний, то вы можете перевести заработанные деньги с брокерского счёта на накопительный. Или если ваш банк начисляет вам кешбэк по карте, то эти деньги тоже можно скинуть на накопительный счёт. Так увеличится остаток средств на нём, а вместе с ним и доход.

Держите деньги для повседневных трат на счёте с ежедневным начислением процентов. На дебетовую карту переводите только то, что хотите потратить здесь и сейчас. Выглядит это так: получили зарплату — перевели на накопительный счёт. При необходимости мелкими траншами переводите на дебетовую карту.

Используйте дебетовую карту для снятия наличных. Банки разрешают снимать деньги с накопительного счёта и выводить их на привязанные дебетовые карты. С них обычно можно снимать наличные без комиссий в банкоматах или терминалах банка.

Учитывайте налоги. Проценты по вкладам в России — это ваш доход. Так что с него нужно будет уплатить подоходный налог. Он уменьшает итоговую сумму заработанных денег. С 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если ваш доход не превышает 2,4 миллиона рублей за год, то ставка составит, как и прежде, 13%.

Какие условия по накопительным счетам в крупнейших банка

Мы собрали для вас информацию по десяти крупнейшим банкам России, где можно открывать накопительные счета.

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* Например, на остаток за месяц выгоднее, когда копите и редко тратите.

** Это число не означает дату открытия счёта и может с ней не совпадать, оно выбирается случайно в дату открытия.

Коротко

Накопительный счёт — это выгодный инструмент сберегать деньги. Он более гибкий, чем вклад, но процент в зависимости от суммы и даты снятия средств может меняться.

Каждый банк предлагает свои условия по накопительным счетам, и в них много тонкостей. Их стоит знать, чтобы выбрать лучший вариант для себя.

Сравните не только процентные ставки, но и даты начисления процентов, а также возможности снятия/пополнения.

Обычно выгоднее выбирать счета с начислением процентов на ежедневный остаток, когда вы копите и нечасто тратите.

Самые выгодные предложения по накопительному счёту в марте 2025 года