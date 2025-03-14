Как открыть вклад в дирхамах, юанях или рупиях в Сбербанке

После 2022 года держать доллары и евро в банках стало невыгодно. Некоторые кредитные организации отказались открывать вклады в этих валютах. А в тех, где они остались, ставки редко превышают 1%. Чтобы диверсифицировать свои вложения, сегодня можно открыть вклад в валютах дружественных государств. Сбербанк предлагает депозиты в юанях, дирхамах ОАЭ и индийских рупиях. В этой статье мы рассмотрели условия и особенности каждого из них, а также рассказали, как открыть такой вклад.

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Как работает валютный вклад

Валютный вклад работает точно так же, как и вклад в рублях, с одним исключением: вы вносите деньги в рублях, а они автоматически конвертируются в иностранную валюту по курсу банка. Благодаря этому вы можете заработать больше, поскольку ваш доход будет зависеть ещё и от валютных курсов.

Например, вы положили 100 тысяч рублей на вклад в юанях под 3% годовых. Курс на начало срока составлял 10 рублей за 1 юань. Таким образом, сумма вашего вклада составила 10 тысяч юаней. За год курс юаня к рублю вырос до 12 рублей за 1 юань. Дополнительно на ваш счёт были зачислены проценты в размере 300 юаней, и сумма выросла до 10 300 (10 000 + 3%) юаней. При обратной конвертации в рубли вы получите не 103 тысячи рублей (100 000 + 3%), а 123 600 (10 300 * 12) рублей как раз из-за валютной переоценки. Таким образом, ваша рублёвая доходность составила не 3, а 23,6%.

Но помните, что это работает и в другую сторону: если рубль укрепится и курс, например, упадёт до 8 рублей за юань, то ваша рублёвая доходность снизится. В этом заключается главная особенность валютных вкладов.

Валютные вклады, как и рублёвые, застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей, если банк состоит в перечне Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Снять наличную валюту с валютных вкладов нельзя. Если вы захотите снять деньги с валютного депозита, вам выдадут эквивалентную сумму в рублях по актуальному курсу банка. В Сбербанке посмотреть актуальные валютные курсы можно прямо в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

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Валютные вклады в Сбербанке

Вклад в юанях

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Ставка: при сумме вклада от 10 тысяч до 100 тысяч юаней:

на 3 месяца — 1,5%, на 6 месяцев — 2,5%, на 1 год — 3%, на 3 года — 2%.

При сумме вклада от 100 тысяч до 1 миллиона юаней: на 3 месяца — 1,75%, на 6 месяцев — 2,75%, на 1 год — 3,25%, на 3 года — 2,25%.

При сумме вклада от 1 миллиона юаней: на 3 месяца — 2%, на 6 месяцев — 3%, на 1 год — 3,5%, на 3 года — 2,5%.

Минимальная сумма открытия: 10 тысяч юаней.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери %: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад в дирхамах

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Ставка: на 1 месяц — 2%, на 3 месяца — 2,25%, на 6 месяцев — 2,5%, на 1 год — 3%.

Минимальная сумма открытия: 5 тысяч дирхамов ОАЭ.

Срок: от 1 месяца до 1 года.

Возможность снятия без потери %: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: каждый месяц.

Вклад в рупиях

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Ставка: на 1 месяц — 3,5%, на 3 месяца — 4,15%, на 6 месяцев — 5,1%, на 1 год — 4,5%.

Минимальная сумма открытия: 100 тысяч индийских рупий.

Срок: от 1 месяца до 1 года.

Возможность снятия без потери %: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: да.

Выплата процентов: каждый месяц.

Общие условия для валютных вкладов

Для всех валютных вкладов в Сбербанке действуют одинаковые условия:

Их могут оформить только клиенты Сбербанка старше 18 лет.

Деньги можно снять раньше срока, но тогда процентная ставка снизится до 0,01% годовых.

Когда срок договора истечёт, вклад автоматически продлится на тот же срок, но ставки будут соответствовать ставкам открытия, действующим по данному вкладу на дату продления.

Как открыть валютный вклад в Сбербанк Онлайн

Открыть валютный вклад в Сбербанке можно без посещения офиса.

1. Авторизуйтесь в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

2. Перейдите в раздел «Платежи» → «Открыть новое» → «Вклад».

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3. Выберите вклад в нужной валюте.

© online.sberbank.ru

4. Укажите параметры вклада и нажмите «Продолжить».

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5. Проверьте указанные параметры, укажите счёт, с которого перечислят деньги, и нажмите «Продолжить».

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6. Прочитайте прикреплённый договор о вкладе и подпишите его, поставив соответствующую галочку. После чего нажмите «Подтвердить».

7. Готово, вклад открыт.

Валютные вклады: какую валюту выбрать и где хранить