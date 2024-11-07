Самые выгодные предложения по накопительному счёту в ноябре 2024 года
Накопительный счёт позволяет уберечь накопления от инфляции и при этом не ограничивает пополнение и снятие средств, в отличие от вкладов. В этой статье рассмотрим десять накопительных счетов с самыми выгодными условиями в ноябре 2024 года. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.
Накопительный Альфа-Счёт от Альфа-Банка
Ставка: 20% на минимальный остаток в первые два месяца для новых клиентов, затем — от 4 до 14% в зависимости от выполнения дополнительных условий.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: да.
Выплата процентов: ежемесячно или ежедневно, но во втором случае ставка будет ниже.
Минимальная сумма для начисления процентов: нет.
Максимальная сумма: от 1,5 млн до 30 млн рублей в зависимости от выполнения условий. На сумму превышения проценты начисляются по базовой ставке 4%.
Валюта счёта: в рублях и юанях.
Ставка в иностранной валюте: 3% на минимальный остаток вне зависимости от условий.
Накопительный ВТБ-Счёт от Банка ВТБ
Ставка: 22% — на ежедневный остаток или 21% — на минимальный остаток в первые три месяца для новых клиентов, затем — от 11 до 18% в зависимости от выполнения дополнительных условий.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: да.
Выплата процентов: ежемесячно.
Минимальная сумма для начисления процентов: 1 тыс. рублей.
Максимальная сумма: от 1 млн до 30 млн рублей в зависимости от выполнения условий. На сумму превышения проценты начисляются по базовой ставке 12% — на минимальный остаток или 11% — на ежедневный остаток.
Валюта счёта: в рублях.
Накопительный счёт от Газпромбанка
Ставка: 23% в первые два месяца для новых клиентов, затем — от 10 до 13,5% в зависимости от выполнения дополнительных условий.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: да.
Выплата процентов: ежемесячно.
Минимальная сумма для начисления процентов: 5 тыс. рублей. Если сумма ниже, ставка снижается до 0,01%.
Максимальная сумма: 1,5 млн рублей. На сумму превышения проценты начисляются по базовой ставке 10%.
Валюта счёта: в рублях.
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Накопительный счёт от Сбербанка
Ставка: 16% в первые три месяца для новых клиентов, затем — от 10 до 13% в зависимости от выполнения дополнительных условий.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: да.
Выплата процентов: ежемесячно.
Минимальная сумма для начисления процентов: 1 рубль.
Максимальная сумма: 10 млн или 1 млн рублей по подписке «СберПрайм» и «СберПрайм+», на сумму свыше проценты начисляются по ставке 0,01%.
Валюта счёта: в рублях.
«Cтавка на стабильность» от Банка «Финам»
Ставка: 22% в первые два месяца для новых клиентов, затем — от 7 до 20,5% в зависимости от выполнения дополнительных условий.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: да.
Выплата процентов: ежемесячно.
Минимальная сумма для начисления процентов: 100 рублей.
Максимальная сумма: 10 млн рублей. На остаток свыше 10 млн рублей проценты не начисляются.
Валюта счёта: в рублях.
Накопительный счёт от Ozon Банка
Ставка: 23% годовых в первые два месяца для новых клиентов, затем — 15% годовых.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: да.
Выплата процентов: ежемесячно.
Минимальная сумма для начисления процентов: 1 рубль.
Максимальная сумма: не ограничена.
Валюта счёта: в рублях.
Накопительный счёт «На завтра» от Ингосстрах Банка
Ставка: от 15 до 23% в первые два месяца для новых клиентов в зависимости от выполнения условий, затем — от 8 до 16%.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: да.
Выплата процентов: ежемесячно.
Минимальная сумма для начисления процентов: не ограничена.
Максимальная сумма: не ограничена.
Валюта счёта: в рублях.
Накопительный счет от Московского Кредитного Банка
Ставка: от 7 до 23% в зависимости от выполнения условий.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: да.
Выплата процентов: ежедневно.
Минимальная сумма для начисления процентов: не ограничена.
Максимальная сумма: 1,5 млн рублей. На остаток свыше 1,5 млн рублей проценты не начисляются.
Валюта счёта: в рублях, долларах и евро.
Ставка в иностранной валюте: 0,3% в долларах, 0,01% в евро вне зависимости от условий.
«Про запас» от Промсвязьбанка
Ставка: 22% в первые два месяца для новых клиентов, затем — 8%.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: да.
Выплата процентов: ежемесячно.
Минимальная сумма для начисления процентов: не ограничена.
Максимальная сумма: 3 млн рублей. На остаток свыше 3 млн рублей проценты начисляются по ставке 8% вне зависимости от прочих условий.
Валюта счёта: в рублях.
«Комфортный NEW» от Металлинвестбанка
Ставка: 20% в первые два месяца для новых клиентов, затем — 17%.
Сумма открытия: не ограничена.
Минимальный срок: от 1 дня.
Возможность открытия онлайн: нет.
Выплата процентов: ежемесячно.
Минимальная сумма для начисления процентов: не ограничена.
Максимальная сумма: не ограничена.
Валюта счёта: в рублях.
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