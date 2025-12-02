Депутаты обратились в Верховный суд по поводу "схемы Долиной"

Во фракции "Новые люди" предложили в обязательном порядке компенсировать покупателю стоимость квартиры, если он не получил ее из-за квартирных мошенников. Авторы инициативы объяснили это тем, что в ситуации с известным инцидентом с певицей Ларисой Долиной покупательнице ничего не возместили, хотя мошенников нашли.

Инициаторами выступили депутаты от "Новых людей" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Обращение на указанную тему они отправили в Верховный суд. Они предложили провести системный анализ судебной практики по делам о признании недействительными сделок с недвижимостью, совершенных под влиянием мошенников.

"И в случае выявления проблем подготовить разъяснения для судов, чтобы при расторжении сделок купли-продажи по аналогичным основаниям компенсировать покупателю стоимость квартиры за счет мошенников, либо если они не установлены, за счет продавца", - пояснили авторы.

Депутаты заявили о росте числа преступлений, связанных с махинациями при продаже жилых помещений. Они утверждают, что только в течение 2025 года тысячи семей пострадали от подобных махинаций. Одним из наиболее громких стало судебное разбирательство, касающееся приобретения квартиры Ларисой Долиной. Хотя квартира была возвращена первоначальному собственнику, вопрос возмещения потраченных покупателем средств остался открытым, напомнили парламентарии.

Причина сложившейся ситуации, по их оценке, кроется в противоречиях действующего законодательства. Так, согласно статье 178 Гражданского кодекса РФ, сделка признается недействительной, если доказано наличие заблуждения одной из сторон относительно предмета договора. Однако практика показывает, что применение указанной нормы влечет лишь аннулирование сделки, оставляя покупателя без положенной компенсации. Аналогично, статья 68.1 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" не применима, так как предполагает право требовать выплаты исключительно в рамках иска, а не вследствие отмены самой сделки.

Таким образом, делают вывод авторы, добросовестный покупатель, внимательно проверив документацию и выполнив все формальности, остается без крыши над головой и лишается вложенных средств. В связи с этим и предлагается установить четкое правило, согласно которому убытки добросовестного покупателя подлежат обязательному возмещению. Без принятия соответствующих мер подобное положение вещей продолжит усиливать риски потери доверия граждан к институту частной собственности и договорных обязательств, считают депутаты.