Долину пригласили в Госдуму на круглый стол по защите покупателей жилья

Народную артистку России Ларису Долину пригласили к участию в круглом столе в Госдуме, где 17 декабря обсудят правовые механизмы защиты граждан на рынке вторичного жилья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата ЛДПР Дмитрия Свищёва, создавшего антикризисную рабочую группу по защите прав покупателей недвижимости.

Как уточнили в пресс-службе, в заседании примут участие юристы, представители Росреестра, Минюста, банков и страховых компаний, депутаты профильных комитетов, правозащитники и блогеры.

Круглый стол пройдёт под названием «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок».

Свищёв отметил, что распространение схемы, при которой продавцы, получив деньги и зарегистрировав сделку, через суд пытаются вернуть недвижимость, превратилось в «национальное бедствие». По его словам, добросовестные покупатели оказываются без защиты, поскольку даже юридически чистые сделки могут быть оспорены.

В повестке круглого стола — анализ пробелов Гражданского и Гражданско-процессуального кодексов, предложения поправок, включая введение презумпции добросовестности покупателя при нотариальном оформлении сделки, а также меры по стимулированию использования эскроу-счетов с периодом охлаждения от трёх до шести месяцев.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме и экспертной среде продолжают обсуждать инициативы по снижению рисков при сделках с недвижимостью после резонансного дела с квартирой Ларисы Долиной.