В России на фоне снижения ключевой ставки и процентов по жилищным кредитам выросло количество сделок, рынок вторички на время ожил. Однако в данный момент нельзя похвастаться позитивной статистикой – по словам юриста по недвижимости Дениса Бутовичева, «схема Долиной» в последнее время отпугнула россиян от вторичного рынка жилья, негативный информационный спрос повлиял на продажи.

Специалист отметил, что его новости о росте продаж на вторичке очень удивил, так как юристы наоборот бьют тревогу из-за страха покупателей, ситуация с признанием сделок недействительными внесла свои серьезные коррективы.

«Сейчас «схема Долиной» очень отпугивает покупателей. Все на ушах стоят, юристы профильные только об этом и пишут, — подчеркнул эксперт в беседе с НСН. — Процентов 20 новостей связаны именно с этой темой. Я не знаю, как люди сейчас покупают недвижимость, информационный фон очень тяжелый. Я сам занимаюсь подобным делом, сейчас эта тема проникает в массы».

В целом главным драйвером спроса россиян на жилье остается уровень ключевой ставки и доступность ипотечного кредитования, отметил юрист. Также большую роль при составлении статистических данных играет эффект отложенного спроса, когда граждане имеют возможность совершить покупку, но откладывают ее в ожидании более выгодных условий – на сегодняшний день такой спрос был отложен минимум на год, пояснил Бутовичев. Цены на вторичке в среднем, по словам аналитиков, выросли примерно на 10%, но, по мнению юриста, такое изменение наблюдается в основном за счет сокращения более дешевых предложений.

«Порешала вопросики в верхах»: скандал с Долиной превратил покупку жилья в лохотрон

Что касается первички, то ее россияне покупают в основном по льготным кредитным программам. Средняя ставка по ипотеке на данный момент остается на уровне 17,5-18%, заключил эксперт.

Напомним, суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья.