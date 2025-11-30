Подешевеют ли квартиры в России, рассказали аналитики

Эксперты рассказали о январских тенденциях, сообщает ИА DEITA.RU.

Продавцы жилья в ближайшее время не станут снижать ценник. А вот маскировка реальной стоимости под различные акции и подарки будет продолжаться. Об этом пишет издание «Газета.ру».

Главный фактор, удерживающий цены от падения - это высокие затраты застройщиков. Ощущается дефицит рабочей силы, растёт проектное финансирование. А кредиты в банках все ещё дорогие.

По причине исчерпания лимитов по льготным программам в конце года и праздничного периода спрос на квартиры в январе расти не будет . Однако инфляционные ожидания и новости о налоговых изменениях провоцируют поддерживать высокие цены.

При этом могут существовать и действительно выгодные предложения, но их будут озвучивать покупателям непосредственно в офисах компаний.

Также сообщается, что сейчас усреднённая цена однокомнатной квартиры в новостройках Москвы составит 13,5−15,5 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 8,5−10 млн рублей, а в городах-миллионниках — 5,5−7 млн рублей.