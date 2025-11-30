Приватизировавшие квартиру в 90-х столкнутся с двумя проблемами

© Deita.ru

Несмотря на прошедшие десятилетия с момента масштабной приватизации жилья в России после распада Советского Союза, правила пользования недвижимостью, полученной в таком порядке, продолжают уточняться и дополняться.

Об этом всех собственников такой жилплощади в беседе с порталом «Дом Mail» предупредила юрист Натали Феофанова.

Эксперт рассказала о том, что недавно в России вступил в силу новый закон, который как раз касается тех, кто приватизировал своё нынешнее жильё в далёких 90-х годах прошлого века, когда данная процедура носила массовый характер.

Речь идёт о Федеральном законе №482-ФЗ. Как предупредила специалист, его введение существенно осложнит судьбу владельцев приватизированных квартир. Все они столкнутся, как минимум, с двумя новыми проблемами, которых раньше для них вообще не существовало.

Первой из них является усложнение условий продажи таких квартир. Всё дело в том, что при покупке приватизированной недвижимости одним из главных рисков выступает такой фактор, как наличие жильцов, которые могут претендовать на долю в квартире по праву пожизненного пользования.

Данное обстоятельство не случайно — согласно действующему российскому законодательству, лица, отказавшиеся от участия в приватизации в те самые 90-е годы, сегодня всё ещё сохраняют своё право проживать в квартире на протяжении всей своей жизни.

Причём, важно понимать, что это право не исчезает даже при смене собственника. Более того, с этой осени сведения о таких «жильцах-отказниках» стали в обязательном порядке вноситься в Единственный государственный реестр недвижимости. Так что теперь в случае необходимости, владельцы или заинтересованные лица могут обратиться в суд для подтверждения или защиты этого права.

Для владельцев приватизированных квартир проблема возникает из-за того, что отныне потенциальные покупатели их жилья, увидев подобную запись в реестре, могут либо полностью отказаться от сделки, либо же начать требовать значительную скидку за дополнительный риск. В итоге продажа приватизированной квартиры с актуальными «жильцами-отказниками» может стать гораздо более долгой и сложной.

Вторая проблема, которую с собой принёс новый закон, это ограничение для владельцев, которые хотят взять ипотечный кредит под залог своей приватизированной квартиры. Теперь без письменного согласия всех лиц, обладающих правом пожизненного пользования на такое жильё, оформить ипотеку не получится.