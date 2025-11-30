В Госдуме предложили ввести меры защиты покупателей от «схемы Долиной»

В Госдуме предложили ввести механизм залогового удержания недвижимости. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

По задумке, имущество будет оставаться у покупателя в залоге на период возврата денежных средств продавцом в случае, если сделка будет признана судом недействительной.

Как добавил Кошелев, в России участились ситуации, когда продавцы, получив деньги за недвижимость, отказываются от передачи жилья под предлогом обмана. Работает так называемая «схема Долиной». В суде подобные сделки часто аннулируются, оставляя покупателей без средств и жилья.

«Если в течение года деньги не возвращены, то квартира остается у покупателя. Такой подход соответствовал бы принципу Гражданского кодекса РФ о встречном исполнении обязательств», — предложил депутат.

Ранее стало известно, что выражение «Эффект Долиной» может быть внесено в российские словари из-за популярности в информационном пространстве в 2025 году. До этого стало известно, что суд снял арест с квартиры исполнительницы Ларисы Долиной в Москве. Теперь артистка снова может распоряжаться недвижимостью. Кроме того, за певицей также признано право на возмещение имущественного вреда в размере 175 миллионов рублей.