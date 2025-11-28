Торговые центры в России стали переформатировать в склады
Собственники торговой недвижимости стали чаще переформатировать свои объекты в склады из-за «ограниченного спроса» со стороны арендаторов и ухода международных ритейлеров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании IBC Real Estate.
Так, по итогам января—октября объем предложения складских помещений, выставленных на рынок операторами торгцентров, в целом по России равнялся 587 тыс. кв. м, что составляло порядка 15% от складского предложения по всей стране. Как уточняет газета, по итогам прошлого года данный показатель находился на уровне 94 тыс. кв. м, то есть в шесть раз меньше.
При этом отмечается, что склады такого формата пользовались спросом в условиях дефицита классических логопарков, но в настоящее время, когда вакансия на складском рынке значительно выросла, дальнейшая востребованность складов внутри торгцентров остается под вопросом.
В октябре консультант по управлению рисками Владлена Рахметова рассказала, что контрактное производство из обычного тренда становится новой реальностью и наиболее предпочтительной формой работы бизнеса. Отдавать производство на аутсорсинг значительно экономит, что важно в условиях высокой ключевой ставки и, как следствие, дорогих кредитов.