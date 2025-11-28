Эксперт рассказала, даст ли недельный «период охлаждения» защиту при сделках с жильем

Введение 7-дневного «периода охлаждения» при сделках с недвижимостью не защитит добросовестных продавцов и покупателей жилья от действий мошенников, так как зачастую аферисты «ведут» своих жертв значительно дольше. Об этом в разговоре с Рамблером заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее в Госдуме начали обсуждение законопроекта о введении «периода охлаждения» при покупке квартир. Документ предполагает выдачу средств за продажу квартиры только по истечении 7 календарных дней с момента подписания договора. Согласно инициативе, весь этот срок деньги будут храниться на банковском счету бывшего квартировладельца. Этого времени, по мнению законодателей, хватит для продавца, чтобы осознать, действует ли он в собственных интересах и не находится ли под давлением третьих лиц.

Недельный «период охлаждения» при сделках с жильем – это несостоятельная идея, ведь если мы проанализируем случаи обмана при сделках с жильем, то увидим, что зачастую мошенники «вели» людей месяцами. К примеру, в случае Ларисы Долиной певицу обманули в апреле, а в суд она обратилась только в июне. Поэтому тут возникает вопрос о том, как 7 дней «охлаждения» могли ей помочь? Кроме того, нужно отметить, что, согласно закону, продавец жилья может обратиться с иском [о признании сделки недействительной] в течение года после того, как он узнал, что его обманули. Поэтому, полагаю, такая мера, как недельный «период охлаждения», не приведет ни к чему, кроме как усложнит жизнь всем продавцам и покупателям недвижимости, а также девелоперам и банкам. Проблему он не решит. Тут нужно бороться с мошенниками, искать преступников и перекрывать их каналы. Ирина Радченко Президент Международной академии ипотеки и недвижимости

В настоящее время для покупателей квартир на вторичном рынке существуют серьезные риски, подчеркнула эксперт.

«Нужно очень внимательно относиться к случаям, когда человек продает свою единственную квартиру, в которой он проживает и в которой он зарегистрирован, и на этот момент у него нет другого жилья. Все это достаточно серьезные факторы риска, это «красные флаги». Поэтому я сейчас рекомендую отказываться от подобных сделок, как и от покупки квартир у пенсионеров. Подумайте сто раз, нужна ли вам такая квартира. Если человек продает свое единственное жилье, нужно убедится, что вместе с этим он покупает новое», - сказала Радченко.

