В России предложили ввести «период охлаждения» при покупке квартиры

В Госдуме начали обсуждение законопроекта о введении «периода охлаждения» при покупке квартир. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Проект был разработан депутатами фракции «Справедливая Россия» и предполагает выдачу средств за продажу квартиры только по истечении семи календарных дней с момента подписания договора. Весь этот срок деньги будут храниться на банковском счету бывшего квартировладельца. Этого времени, по мнению законодателей, хватит для продавца, чтобы осознать, действует ли он в собственных интересах и не находится ли под давлением третьих лиц. Кроме того, авторы инициативы считают необходимым обязать собственников, продающих единственную квартиру, предоставлять доказательства того, что им будет где жить.

Ранее в Госдуме признали массовый характер аннулирования сделок с жильем после «дела Долиной — Лурье». Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что в нынешнем законодательстве нет понятия «продавец под влиянием» и не выведены критерии оценки вмешательства мошенников, поэтому суды выносят решение на основе собственного понимания.