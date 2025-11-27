В России вырос средний размер депозита при аренде жилья

Особенно высокие требования предъявляют собственники квартир в крупных городах: чаще всего залог равен одной арендной плате, иногда больше. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодаре средняя величина залога составляет уже более 90% от суммы месячной оплаты.

Минимальные размеры залога просили в Ульяновске, Тюмени, Тольятти, Томске и Владивостоке – там депозит зачастую меньше половины месячной платы. Аналитики подчеркивают, что тенденция роста размера залога обусловлена желанием владельцев минимизировать риски, компенсируя потенциальные потери при сдаче жилья.

Еще несколько лет назад аренда жилья обходилась дешевле: пять лет назад многие квартиры сдавались без каких-либо финансовых обязательств со стороны будущих арендаторов. Например, в Тюмени доля предложений без залога достигала 93%, в Томске – 89%, в Ижевске – 84%. Тем временем в столице и Петербурге ситуация практически не изменилась: здесь и раньше девять из десяти владельцев настаивали на внесении депозита перед заселением.

Обзор охватывает предложения по долгосрочной аренде жилья в 40 регионах России, включающих крупные населенные пункты численностью более 500 тыс. жителей. За последние годы предложение арендного жилья значительно выросло – с 229 до 251 млн кв. м. Но по данным ДОМ.РФ, основная масса сделок остается теневой – официально оформлено чуть больше 5% всех операций.

Согласно Институту экономики города, частные владельцы распоряжаются 6 млн «квадратов» жилой площади, предназначенной для сдачи в аренду, однако легально свою недвижимость предоставляют лишь 20% домовладельцев.