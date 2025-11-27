Россиянам рассказали, в каких случаях не нужно платить налог с продажи квартиры

В России доступен выбор варианта налогообложения в отношении операций с недвижимостью. Об этом RT рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Это может быть уплата налога на доход со всей стоимости продажи минус налоговый вычет, либо налог будет начислен лишь на сумму разницы — цена, за которую продается квартира, минус цена, за которую покупалась», — отметил специалист.

По его словам, если квартира была куплена за 5 миллионов рублей, а на продажу она выставлена за 6 миллионов рублей, то налог будет начислен только в отношении 1 миллиона рублей.

Кроме того, риелтор отметил, что существуют периоды владения недвижимостью, после которых не нужно уплачивать налоги. Апрелев рассказал, что при договоре купли-продажи этот срок составляет пять лет, а при наследовании и завещание — три года. При этом сумма, за которую была куплена квартира, и ее нынешняя стоимость роли в этом вопросе не играют.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов до этого говорил, что арендная плата за жилье не может повышаться чаще одного раза в год, если в договоре не прописаны иные условия. Депутат отметил, что суд встанет на сторону арендатора, если владелец жилья решит в одностороннем порядке повысить стоимость аренды.