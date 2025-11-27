Россиян предупредили о крупных штрафах за сокрытие налогов от сдачи жилья

Россияне обязаны платить налоги от сдачи в аренду жилья, в противном случае им грозит штраф в 20% от суммы налога. При этом число неплательщиков в этой сфере сегодня превышает 50%, а власти не гоняются целенаправленно за нарушителями, рассказала НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.

© Газета.Ru

Уклонение от уплаты налогов эксперт объяснила тем, что непрофессионально занимающиеся сдачей жилья россияне предпочитают не оформлять ИП или самозанятость.

«В этой сфере низкий уровень сознательности, все думают, что так «прокатит». И у нас государство пока не так сильно отслеживает отдельные платежи. Если это сделают на поток, например, будет искусственный интеллект такие платежи выявлять, то будут платить, боясь штрафов. А сейчас это попытка сэкономить», — пояснила Писанкова.

Проблема заключается в том, что точно неизвестно, кто из россиян сдает жилье официально, а кто – нет. Причем понять это трудно даже среди объявлений на соответствующих площадках. В то же время если таких собственников выявят, то им грозит штраф в 20% от суммы неуплаченного налога.

Что касается регулирования этой части рынка жилья, то взять под контроль ее можно было бы, установив регулярные внезапные проверки. Но при этом нужно учитывать, что граждане должны платить 13%, ИП и самозанятые – 4%. Это небольшая сумма – например, от аренды за 50 тыс. рублей не более 6 тыс. рублей, поэтому государство пока не готово тратить ресурсы на поиски нарушителей.

«Гоняться за каждым нет смысла за такие деньги», — пояснила специалист.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что сдача квартиры в аренду без уплаты налогов чревата штрафами и даже уголовной ответственностью. Если арендодатель уклоняется от обязанностей намеренно, то размер штрафа увеличивается с 20% до 40%. В ряде случаев возможна уголовная ответственность.

Эксперт подчеркнул, что особенно налоговая следит за людьми, которые сдают квартиры посуточно либо в качестве хостела. Без оформления статуса индивидуального предпринимателя подобная форма аренды является незаконной, а также предусматривает штраф до 2 тысяч рублей.