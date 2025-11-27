В Москве растет число «квартирных туристов»

Частный риелтор Ирина Митина рассказала, что «квартирный туризм» стал массовым развлечением москвичей: люди записываются на просмотр элитного жилья без намерения купить его.

По данным агентств недвижимости, в столице на 30% увеличилось количество «квартирных туристов».

«Риелторам сложно сходу определить, реально ли человек интересуется жильём и есть ли у него деньги. Ведь просматриваемая квартира, действительно, может не понравиться клиенту», — объяснила Митина в интервью сайту kp.ru.

По её словам, кто-то хочет увидеть ремонт соседей, кто-то снимает контент для блога, представляя чужую квартиру как свою, а некоторые ищут дома рядом с любимыми артистами. Особенно популярны башни «Москва-Сити», Рублёвка и престижные ЖК.

«Квартирные туристы» тратят время специалистов, но отказывать им в просмотре стало сложнее из-за высокой конкуренции среди риелторов, желающих продать дорогую недвижимость.

