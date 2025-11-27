В России расширят один вид льготной ипотеки

В первом квартале 2026 года в России появится законопроект, который расширит программу «Дальневосточная и арктическая ипотека». Об этом сообщает «Российская газета».

В настоящее время по условиям этих программ приобрести квартиру по ставке до двух процентов годовых можно только на первичном рынке (исключения — Чукотский автономный округ и Магаданская область, где доступно льготное кредитование на вторичную недвижимость). Согласно новым правилам, ипотеку на вторичное жилье можно будет получить в 87 населенных пунктах Дальнего Востока и Арктики, если там зарегистрировано не больше двух новостроек.

Ожидается расширение категории участников программы. Согласно текущим правилам, воспользоваться программой могут семьи с детьми предельного возраста супругов до 36 лет или одинокий родитель до 36 лет.

Теперь действие программы распространится на семьи, у которых третий, четвертый и последующий ребенок родились после 1 января 2024 года, причем возраст родителей не имеет ограничений.

«Дальневосточная ипотека» также распространяется на востребованных специалистов, готовых переехать в регион: работников оборонно-промышленного комплекса, здравоохранения, муниципальных образовательных учреждений и ряда других категорий.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать семейную ипотеку доступной для покупки вторичного жилья во всех регионах России.