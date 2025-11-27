В России запустили сервис проверки номера телефона риелтора

Российская гильдия риелторов (РГР) запустила на своей площадке сервис по проверке номера телефона аттестованного риелтора для защиты покупателей недвижимости от телефонных мошенников.

Об этом сообщили ТАСС в гильдии.

"Раньше человек чувствовал себя беззащитным. Звонят с незнакомого номера, представляются агентом такой-то компании, а проверить это нереально. Или нашли объект на просторах интернета, а вот насколько надежно это объявление и стоит ли ему доверять, тоже проверить не представлялось возможным. Теперь можно зайти на сайт единого реестра риелторов и понять, что это профессионал, с которым можно иметь дело, или же нет", - рассказала ТАСС исполнительный вице-президент РГР Наталья Михайлюкова.

Чтобы определить звонившего, на сайте единого реестра РГР в поисковой строке кнопки "Проверь, кто звонил" нужно указать номер телефона, и, если риелтор зарегистрирован в реестре, в этом можно удостовериться. Если же номера не обнаружено, это значит, что в данный момент специалиста с таким номером гильдия не может подтвердить.

Возможность проверки риелтора по единому реестру переводит взаимоотношения "клиент-агент" в область проверяемой легитимности, что должно снизить количество мошеннических схем, связанных с арендой и покупкой жилья, отмечает Михайлюкова.

Единый реестр содержит информацию об агентствах недвижимости, являющихся членами Российской гильдии риелторов и обладающих сертификатом соответствия услуг стандарту "Риелторская деятельность".