Рост цен на жилье в России объяснили

Одной из главных причин скачка цен на недвижимость в 2025 году стало дорогое проектное финансирование. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Кредиты для застройщиков остаются дорогими даже после некоторого снижения ключевой ставки, отмечает финансист. Общий ценовой фон изменился также из-за роста себестоимости строительства — за последнее время стройматериалы подорожали на 6-7 процентов, повысились расходы и на эксплуатацию техники. Кроме того, издержки в отрасли повышаются на фоне инфляции — в итоге эти расходы взваливают на покупателей, включая в стоимость квадратного метра.

Так, к примеру, в Москве один «квадрат» стоит 346 тысяч рублей, прибавив за октябрь полтора процента. Жилье бизнес-класса подорожало на 0,8 процента, а элитного — 0,7 процента. Заметнее всего цены взлетели на курортах и юге России. В Севастополе жилье подорожало на 29 процентов, во Владикавказе — на 9,8 процента, а в Симферополе — на 5,6 процента. Такую тенденцию аналитик объясняет притоком инвестиций в регион и повышенным спросом среди приезжих.

По прогнозам Тумина, цены в отрасли продолжат расти на уровне инфляции, ежегодно прибавляя по 6-8 процентов. Стоимость жилья прежде всего будет корректироваться вместе с ключевой ставкой. С ее понижением недвижимость в России станет доступнее, однако с оживлением спроса цены пойдут вверх. Если же ставка останется высокой, то цены будут меняться плавно. Резкого спада цен финансист не предвидит.

Ранее россиянам пообещали снижение стоимости готовых квартир. В январе «вторичка» может потерять в цене 2-5 процентов.