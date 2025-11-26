Желающим купить квартиру россиянам посоветовали успеть до февраля

До конца года застройщики будут продавать квартиры с огромными скидками – стараясь вовремя «закрыть» план, они будут устанавливать их на уровне до 35%, по некоторым объектам выгода будет достигать миллиона рублей. Планирующим покупку недвижимости россиянам лучше поторопиться на фоне предстоящих изменений семейной ипотеки, в идеале – успеть до февраля 2026 года, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

Она напомнила, что с февраля условия по семейной ипотеке изменятся – на одну семью будет доступен один жилищный кредит, причем оба супруга должны участвовать в сделке. Причем если один из супругов не может этого сделать – например, из-за плохой кредитной истории, то второму без его участия ипотеку не дадут. Малхасян назвала это нереалистичными условиями, подчеркнув, что сейчас на фоне приближающихся изменений растет спрос, подстегивая предложение.

«Что касается новогодних скидок, они уже действуют. Некоторые застройщики предлагают скидки по миллиону на отдельные квартиры, общие скидки до конца ноября достигают 35%, — заявила эксперт. — При этом раз в месяц застройщики повышают цены. Они не выставляют все предложения на рынок сразу и не будут искусственно создавать ажиотаж, снимая лоты, им выгоднее продавать быстрее».

На следующий год специалист предсказала спад продаж, отметив, что желающим выгоднее купить квартиру лучше не тянуть. Следующий благоприятный период для такой покупки, по ее словам, наступит только в период с мая по июль 2026 года, когда продажи объектов у застройщиков замедлятся, в связи с чем они начнут предлагать скидки. При покупке новостройки ключи ждать придется в среднем около года, задержка по объектам составляет около полугода, заключила эксперт.

До этого в России предложили распространить семейную ипотеку на рынок вторички, однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил против этой идеи. По его словам, программа изначально внедрялась как инструмент поддержки жилищного строительства, стимулирования стройки, а расширение семейной ипотеки на вторичное жилье может быть оправдано лишь в тех субъектах, где темпы строительства остаются низкими.