Российских чиновников предлагают «усадить на квадратный бюджет»

Российских чиновников хотят ограничить в имуществе. Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил законодательно ограничить площадь недвижимости, которой могут владеть государственные служащие и их семьи, передает «Абзац».

По словам Малинковича, суммарная площадь всех объектов недвижимости, находящихся в собственности семьи чиновника, не должна превышать 500 квадратных метров. При этом у одного человека может быть не более трех объектов, каждый из которых не должен быть больше 100 квадратных метров.

По мнению политика, исключения следует допускать лишь в особых случаях, таких как предоставление служебного жилья или награждение квартирой за особые заслуги.

Ранее «Известия» сообщили, что Следственным комитетом (СК) России возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. В 2020 году Логвиненко, занимая должность главы администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства, получил кредит от коммерческого банка. Его действия нанесли ущерб городскому бюджету в размере более 47 миллионов рублей.