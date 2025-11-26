Оценена вероятность кризиса на рынке жилья в России

Российскому рынку недвижимости не грозит кризис. Так вероятность коллапса с жильем в стране оценил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Экономист отметил, что в основном россияне покупают квартиры не в кредит — более трех четвертых сделок на вторичном рынке проходят за наличный расчет. Поэтому российские застройщики стараются не ронять цены.

«Они, с одной стороны, заботятся о прибыли, а с другой — если цены на рынке резко пойдут вниз, тогда у тех людей, что раньше купили квартиру, у них возникнут вопросы, а почему мы переплачиваем. Тогда весь рынок придет в нестабильное состояние. У нас этого пока нет, и думаю, что не будет», — пояснил Зубец.

Ранее россияне назвали главные страхи на рынке готового жилья. Так, более трети покупателей готовых квартир опасаются мошенничества при сделках.