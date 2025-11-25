За последние пять лет средняя стоимость московской квартиры выросла в 2,5 раза

Последние пять лет на столичный рынок недвижимости оказали влияние несколько внешних и внутренних факторов: от пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, до начала СВО и значительных изменений в денежно-кредитной политике ЦБ РФ, от которой зависит стоимость рыночной ипотеки. Несмотря на меняющуюся экономическую и социальную обстановку неизменным остается только один тренд — цены на московские новостройки во всех классах жилья стабильно растут.

© Московский Комсомолец

Как сообщил «МК» директор по развитию бизнеса Роман Родионцев, за период с 2020 по 2025 год средневзвешенная стоимость одного квадратного метра жилья в границах «старой» Москвы выросла в 2,5 раза — с 295,7 тыс. руб. до 736,4 тыс. руб.

Наиболее заметно подскочили средние ценники на квартиры в Центральном административном округе: цена квадратного метра здесь увеличилась более чем в три раза — с 606,9 тыс. руб. в 2020 году до 1,9 млн руб. в 2025 году. За ним следуют Северо-Западный административный округ, где стоимость «квадрата» за тот же период выросла с 238,1 тыс. руб. до 590,3 тыс. руб., и Северо-Восточный округа (с 200 тыс. руб. до 489,5 тыс. руб.).

Наименьший рост цен за пять последних лет отмечен в Юго-Западном административном округе — с 236,9 тыс. руб. до 460,7 тыс. руб., что составляет чуть менее чем двукратное увеличение.

«Такая разница в динамике цен отражает не только локальные особенности спроса и инфраструктурного развития, но и привлекательность того или иного района для покупателей с разным уровнем бюджета», – пояснил эксперт.

При этом интерес к качественному жилью, по его оценке, остаётся стабильно высоким — особенно в сегменте бизнес-класса, где «сочетаются качество, локация и надёжность застройщика».

По словам Родионцева, в условиях устойчивого роста цен на московскую недвижимость и сохраняющихся на высоком уровне ипотечных ставок по стандартным программам всё больше покупателей стремятся минимизировать расходы и выбирают готовые новостройки с прямой продажей от застройщика.