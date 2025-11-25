Введение периода охлаждения — временной заморозки средств — при совершении сделок с недвижимостью не станет надежной защитой добросовестных покупателей жилья. Об этом в разговоре с Рамблером заявила эксперт в сфере недвижимости, риэлтор Наталья Перескокова.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с «бабушкиными схемами» в сфере недвижимости, когда продавцы впоследствии оспаривают совершенные сделки. Документом предусматривается «период охлаждения» – при совершении сделок с недвижимостью средства покупателя будут замораживаться на семь дней. Государственная регистрация будет проводиться только по истечении данного времени. Согласно проекту, средства продавец сможет получить исключительно после государственной регистрации перехода права собственности и только на банковский счет.

К сожалению, подобная инициатива не сможет прижиться на рынке недвижимости и не принести пользы. Даже при введении периода охлаждения в семь, десять или двадцать дней мошенники все еще будут способны вести своих жертв - продавцов недвижимости, находящихся под их влиянием. Бывает, что злоумышленники ведут их по нескольку месяцев до момента получения ими денежных средств. И предлагаемый период охлаждения не изменит эту ситуацию. Поэтому тут нужно менять законодательство, касающееся судебной системы. Допустим, если человек хочет расторгнуть сделку, то он может положить средства на депозит суда, а затем подать иск. То есть добросовестных покупателей нельзя лишать права собственности до тех пор, пока ему не будут возвращены деньги. Сначала верните деньги, а уже потом лишайте права собственности. Непонятно, почему добросовестный покупатель должен за кого-то нести ответственность и думать о том, был ли продавец недвижимости введен в заблуждение, вел ли он экстремистскую деятельность, помогал ли он ВСУ и так далее. Давайте, каждый будут отвечать сам за себя. Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, председатель Комитета по недвижимости Союза пиарщиков России

Эксперт напомнила, что в настоящее время суды при расторжении сделок с недвижимостью могут принимать во внимание результаты психологической экспертизы продавца жилья.

«На основании этих экспертиз суды принимают решения. Но и психиатры, и клинические психологи, которые проводят эти экспертизы, — это всего лишь люди, которые могут находиться в разном эмоциональном состоянии. Поэтому на одни и те же факты они могут смотреть по-разному. Полагаю, на подобных экспертизах не должно строиться решение суда. Даже если человек принял решение, попав под чье-то влияние, то он все равно должен отвечать за свои действия», - сказала она, добавив, что со случаями мошенничества при продаже недвижимости должны разбираться правоохранительные органы.

Добросовестные покупатели недвижимости не должны нести потери из-за ведомых мошенниками продавцов жилья, подчеркнула риэлтор.

«Если у добросовестного покупателя забирают квартиру – верните ему деньги. А если вы не можете их вернуть, тогда оставьте ему квартиру. Все же просто. Почему вдруг вот этот случай с Ларисой Долиной сломал всю систему? Потому что речь шла об известной певице? Тогда это неправильно. Добросовестным покупателям жилья нужна белее серьезная защита, чем «период охлаждения» перед регистрацией сделки», - заключила Перескокова.

Ранее россиянам посоветовали временно воздержаться от покупки квартир на вторичном рынке.