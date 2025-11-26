Застройщиков обяжут обеспечить инфраструктуру для мобильной связи в новых домах

Вице-премьер - руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко заявил в Правительственого часа в Совете Федерации о необходимости обязать застройщиков многоквартирных домов создавать инфраструктуру для цифровых услуг связи. Участники рынка приветствуют предложение, но ждут конкретные документы, в которые будет оформлена инициатива.

Григоренко напомнил сенаторам, что плотная городская застройка препятствует прохождению сигнала от внешних базовых станций, поэтому важно заранее создавать условия для качественной связи. Речь идет, в том числе, о доступности связи на верхних этажах, в лифтовых шахтах и на подземных паркингах. По его словам, цифровая инфраструктура должна проектироваться наравне с инженерными системами, чтобы жильцы получали стабильное подключение к интернету.

"Это ненормально, когда в новом доме есть свет и вода, а интернета нет", - заключил чиновник.

Проблема с доступом к мобильной связи известна жителям новостроек, особенно высотных, где в большинстве случаев приходится либо дожидаться, пока оператор связи получит критическую массу жалоб и пойдет договариваться с управляющей компанией об условиях размещения оборудования, либо жильцы вынуждены сами ставить усиливающие сигнал решения, которые зачастую не согласованы с регуляторами. В дальнейшем Роскомнадзор выписывает за такую технику штрафы. Альтернативой является WI-Fi от проводных сетей, который так же появляется далеко не сразу, в большинстве случаев только по завершении ремонтных работ.

Сами застройщики и управляющие домами компании поддерживают эту инициативу.

"Инициатива хорошая. Действительно, есть проблемы с плохим качеством сигнала или вовсе его отсутствием даже в премиальных проектах высотной застройки. Это дико для человека, живущего в цифровую эпоху, когда вся жизнь, коммуникации завязаны на доступ к интернету и беспроводную связь. Выделить в одном из зданий комплексной жилой застройки на верхнем этаже еще одно техническое помещение - вполне логично и возможно. Если наличие такой зоны и увеличит итоговую стоимость квартир, то совсем незначительно", - считает основатель компании BAZA Development Марк Заводовский.

Эта мера кардинально повышает качество связи, говорит гендиректор юридического центра "Планета ЖКХ" (Краснодар) Андрей Гуров.

"Установка базовых станций непосредственно на объектах недвижимости позволяет обеспечить устойчивый сигнал в тех зонах, которые традиционно являются "глухими" для внешних вышек: высотные этажи, подземные пространства, шахты лифтов", - говорит он.

Уже есть компании-застройщики, которые предусматривают установку базовых станций. Ключевой вопрос заключается в выработке единых технических стандартов и четком разграничении зон ответственности между застройщиком и оператором связи, считает Гуров. Застройщик должен предоставить не просто "угол в подвале", а полноценно подготовленную площадку с подведенным энергоснабжением, климат-контролем и защитой от вандализма. Это минимизирует издержки операторов на последующее обслуживание.

"Особенно важно это на фоне текущего перехода российской телеком-отрасли на отечественное оборудование. Наличие стандартизированных площадок значительно ускорит и удешевит развертывание российских базовых станций в городской среде", - говорит эксперт.

Такая инициатива решит вопрос с качеством мобильной связи в домах и упростит работу управляющих компаний по согласованию размещения оборудования, а также приведет к минимизации конфликтов, считает гендиректор "УК "Управдом" (Калининград) Андрей Варфоломеев. С обслуживанием не будет сложностей, если это будет сделано правильно и согласовано с УК или застройщиком, а также если будет дан законный способ устанавливать станции связи без общего собрания собственников.

В ближайшее время люди, вероятно, будут спрашивать уже при покупке недвижимости, если ли в доме такая станция, это станет определяющим фактором для покупки недвижимости, считает руководитель компании "Управление капитального ремонта и строительства" Полина Давыдова. С обслуживанием этих помещений и оборудования, вероятнее всего, проблем не возникнет, потому что и сейчас есть специалисты, которые обслуживают интернет-сети, говорит Давыдова.

"Возможно, немного повысится тариф за счет того, что необходимо будет включать в расходную часть эти услуги. Но, я думаю, это не будет проблемой для собственников", - считает она. "Предусмотреть интеграцию площадок для размещения вышек сотовой связи в проекты новых жилых комплексов, безусловно, можно, - говорит вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" Владимир Кравченко. - Однако ключевым фактором реализации инициативы является определение источника финансирования. Первый вариант - инвестиции операторов связи, которые заинтересованы в расширении зоны покрытия и улучшении качества сигнала на территории наших объектов. Второй - застройщики включают затраты на создание инфраструктуры станций в себестоимость строительства с дальнейшим увеличением стоимости квадратного метра".

С точки зрения проектирования это решаемая задача: при грамотных нормах и понятном взаимодействии с операторами такие зоны можно спокойно закладывать в общий инженерный контур здания, не вмешиваясь потом в конструкцию и архитектуру, отмечает директор по маркетингу и рекламе девелопера "Сияние" Михаил Забрамный. Существенного удорожания квадратного метра это, считает он, не должно дать - затраты на подготовку площадок под связь невелики на фоне общей себестоимости, особенно если оборудование остаётся в зоне ответственности операторов.

Сотовые операторы в целом поддерживают инициативу, но отмечают, что обсуждать нужно будет конкретный документ, когда он появится.

"Проблема существует и обсуждается отраслью. Надеемся, что появление ее в повестке вопросов Правительства приведет к ее быстрому и эффективному решению. Сейчас возможные подходы прорабатываются", - заявили "РГ" в МТС. В "Билайне" сообщили, что всегда поддерживают инициативы, направленные на создание благоприятных условий для обеспечения качественной связи. В T2 не успели подготовить комментарий к моменту выхода материала.

"Если упрощать, то застройщик обязуется сделать антенную распределенную систему в здании, к которой может подключиться любой оператор. Как в метро - кабель излучающий один, а операторов четыре. Вот тут также, только на уровне антенн", - говорит автор Telegram-канала Телекоммуналка Алексей Слукин.

По его словам, операторы, среди прочего могут оказывать услуги по радиопланированию. Обслуживать так же могут операторы. На рынке есть компании, которые оказывают услуги по планированию и поддержке без участия оператора, но зачастую застройщики обращаются к операторам, особенно если здание сложное.

"Все эти услуги со стороны операторов стоят денег. Надо ли такое операторам? В целом, было бы полезно. Существующая в здании инфраструктура позволит сократить издержки для всех операторов, а также исключит вопрос с "заходом" в дом, потому что все организует застройщик", - подчеркнул Слукин.

Необходимость озвученной Григоренко инициативы обсуждалась уже давно, соглашается глава ИАА Telecom Daily Денис Кусков.