С нового года стоимость жилья в России изменится

Минстрой корректирует показатель, который используется для расчета социальных выплат. Так, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Севастополе увеличится со 170,1 до 171,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге останется на прежнем уровне — 165,3 тысячи, в Московской области снизится со 166,9 до 166,4 тысячи рублей.

Такой проект приказа министерства о нормативах на первое полугодие и первый квартал 2026 года опубликован на портале проектов правовых нормативных актов 21 ноября.

Средняя рыночная — что это?

Среднюю рыночную стоимость квадратного метра федеральные и региональные власти применяют для расчета размеров соцвыплат. Также она нужна, чтобы рассчитать затраты госпрограмм льготного финансирования — жилищные сертификаты, субсидии — на приобретение жилья или при переселении из ветхого и аварийного фонда. Также это касается молодых семей, ветеранов, инвалидов, военных, молодых ученых.

Стоимость определяется после обработки и анализа официальной информации Росстата об уровне цен на рынке жилья. Этот норматив ведомство обновляет каждые три месяца, напомнила «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Согласно проекту приказа, стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Ярославской области увеличится с 88,5 до 91,2 тысячи, в Белгородской — с 99,4 до 100,7 тысячи, в Брянской — с 95,3 до 96,2 тысячи, во Владимирской— с 96,3 до 99,08 тысячи, в Нижегородской области — со 130,4 до 131,7 тысячи, в Алтайском крае — со 105,6 до 108,8 тысячи рублей.

В некоторых регионах цена «квадрата» останется на прежнем уровне: в Санкт-Петербурге — 165,3 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе — 122,9 тысячи, в Карачаево-Черкесской республике — 90,4 тысячи рублей.

Со 166,9 до 166,4 тысячи рублей стоимость снизится в Московской области, в Тульской области — с 99,4 до 98,5 тысячи, в Мордовии — с 86,8 до 86,5 тысячи, а Курганской области — с 87,01 до 86,6 тысячи рублей.

Максимально приближенный к рынку

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин отмечал, что обновленная в 2024 году методика расчета средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в регионах позволила обеспечить соответствие нормативной и рыночной цены квадратного метра.

«По новым расчетам мы получили показатели, максимально приближенные к рыночным. Это позволит наиболее точно отражать стоимость при расчете размеров соцвыплат для приобретения и строительства жилья, а значит, сделает этот механизм поддержки граждан более точным и справедливым», — уточнил он.

В то же время в Российской гильдии риэлторов поясняли «Парламентской газете», что норматив, имея прямое отношение к обеспечению жильем льготников, напрямую не влияет на рыночные расценки.

«Норматив — это сколько государство дает в качестве субсидии, а рыночная цена — величина свободная», — сказала руководитель комитета РГР по аналитике Эльвира Епишина.

По ее мнению, регламентируемый показатель может повлиять на рынок только в малых городах, где предложение ограничено, а не в областных центрах.