Россиянам предсказали взлет цен на один тип жилья

В середине ноября аналитики зафиксировали в Москве небольшое замедление в росте арендных ставок жилья. Спрос начал постепенно смещаться с рынка съемных квартир на рынок новостроек, где перед новогодними праздниками девелоперы массово предлагают покупателям спецакции. Однако эта тенденция проявилась не во всех локациях внутри МКАД. В ряде районов среди квартирантов отмечается аномально высокий спрос.

© freepik.com

По данным руководителя департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елены Чегодаевой, лидером в рейтинге локаций старой Москвы по темпам роста цен на аренду однокомнатных квартир в минувшем октябре стал район Матушкино. Долгосрочная аренда «однушки» по сравнению с сентябрем здесь подорожала на 17,6%, до 42,7 тыс. руб. в месяц (см. таблицу).

На второй строке оказался Рязанский район, где съемная «однушка» подорожала за месяц на 16,2%, до 72 тыс. руб. Третью позицию занял Северный район (+16% к сентябрю, до 66,2 тыс. руб. в месяц).

Минимальная ставка аренды жилья в старой Москве, по оценке эксперта, составила 44 тыс. руб., что является рекордом за последние 30 лет.

В середине ноября торможение роста арендных ставок, по мнению Чегодаевой, произошло из-за нескольких факторов. Во-первых, в сентябре-октябре завершился пик сезона, когда студенты и трудовые мигранты активно искали квартиры для проживания. Во-вторых, после снижения 24 октября Банком России ключевой ставки на 0,5%, до 16,5% спрос начал смещаться с рынка съемного жилья на рынок новостроек. Часть вкладчиков, ранее разместивших депозиты в банках на три-четыре месяца, забрали свои сбережения и принесли их на первичный рынок. В результате на рынок аренды вышли дополнительные объекты. Их освободили люди, купившие новостройки. В-третьих, все сильнее сказывается новогодний фактор, когда спрос на рынке аренды постепенно падает из-за длительных каникул.

По мнению ведущего эксперта по недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Ивана Золотарева, в некоторых сегментах объем предложения существенно вырос и начал разворачивать рынок в сторону арендатора. Теперь квартиранты, по его оценке, начали активнее торговаться и смотреть в полтора-два раза больше объектов, перед тем как определиться с выбором.

Как добавила «МК» заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова, в начале ноября активность нанимателей на рынке аренды Москвы пошла на спад. Перед новогодними праздниками и в период рождественских каникул, со второй половины декабря и до середины января, по ее словам, обычно наступает затишье. Однако, как полагает Полякова, в начале следующего года даже при охлаждении рынка, скорее всего, сохранится ценовая инерция — арендодатели постараются сдать свои объекты по той стоимости, которая была на пике спроса в августе–октябре.

ЦИФРА

240 млн кв.м жилья сдают в аренду на текущий момент россияне, заявил в ходе очередного пленарного заседания Совета Федерации генеральный директор публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его словам, потребность в арендном жилье сегодня очень большая — «и для молодежи, и для целей миграции, и для решения сиюминутной задачи по улучшению жилищных условий, и для многого другого».

ТОП-10 РАЙОНОВ МОСКВЫ ПО ПОДОРОЖАНИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ В МИНУВШЕМ ОКТЯБРЕ, ТЫС. РУБ.

Район / Округ Средн.цена за месяц Динамика

Матушкино / ЗелАО 42,7 +17,6%

Рязанский / ЮВАО 72,0 +16,2%

Северный / СВАО 66,2 +16%

Нагорный / ЮАО 73,2 +14,2%

Арбат / ЦАО 113,8 +12,6%

Печатники / ЮВАО 56,0 +11,3%

Зябликово / ЮАО 57,0 +10,1%

Ломоносовский / ЮЗАО 83,5 +10%

Филевский парк / ЗАО 103,4 +8,3%

Гагаринский / ЮЗАО 89,6 +8%

Источник: «НДВ Супермаркет Недвижимости».