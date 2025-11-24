В ФНС задумались о налоговых вычетах для арендаторов жилья

Федеральная налоговая служба (ФНС) размышляет над способами обеления рынка аренды квартир. Несмотря на наличие нескольких вариантов, ни один из них, по словам главы ведомства Даниила Егорова в интервью газете «Ведомости», не решит проблему полностью.

Введение налога на доход самозанятых в размере 4% уже позволило обелить ряд арендодателей. Дополнительным инструментом в этой борьбе могли бы стать данные от цифровых платформ. И хотя Егоров признает, что цифровые платформы не проводят арендные платежи, они, по его словам, могут дать хотя бы общее представление о бизнес-активности на этом рынке.

Кроме того, глава ведомства озвучил идею о введении потенциальных налоговых вычетов для арендаторов, что привело бы к ситуации конфликта продавца и покупателя. Иными словами, арендаторам будет выгоднее настаивать на легальном оформление договора аренды, поскольку в противном случае они лишатся льгот. Несмотря на то что часть арендодателей пойдет на это, другая «часть ухмыльнется и будет работать, как раньше», признал Егоров.

Аналитики тем временем ожидают роста цен на арендное жилье — по данным «Эксперт РА», к 2030 году чек увеличится на 40%. Одновременно с этим расширится и жилой фонд — с текущих 3,9 млрд кв. метров до 4,6 млрд кв. метров.