Ипотеку под два процента в Арктике и на Дальнем Востоке расширят на вторичку

Законопроект, который расширит "Дальневосточную" и "Арктическую" ипотеки на вторичное жилье в населенных пунктах, где не вводятся новостройки, будет представлен в первом квартале 2026 года.

© Российская Газета

Ранее президент поручил распространить "Дальневосточную ипотеку" на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков.

"Было пожелание расширить (условия ипотеки. - Прим. "РГ") в тех населенных пунктах, где нет строительства нового жилья. Таких пунктов довольно много. Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. И разумно смягчить для жителей эту нагрузку через механизм "Дальневосточной" и "Арктической" ипотеки. Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 2026 года", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Сейчас льготной ипотекой на вторичном рынке могут воспользоваться жители моногородов и сел.

Также президент поручил расширить программу льготной ипотеки на cемьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, и учителей.

Ставка по "Дальневосточной" и "Арктической" ипотеке не превышает 2% годовых, первоначальный взнос составляет 20%. Сумма кредита - до 9 млн рублей. Ипотека с льготной ставкой доступна молодым семьям (возраст каждого из супругов - до 36 лет включительно), участникам программы "Гектар", региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, работникам образовательных и медицинских организаций, вынужденным переселенцам, работникам предприятий ОПК на Дальнем Востоке и в Арктике и участникам СВО и членам их семей. Такую льготную ипотеку можно взять под новостройку, на вторичном рынке (для жителей моногородов и сельских территорий) или выбрать подходящий земельный участок для строительства дома на территории Дальнего Востока и Арктики.