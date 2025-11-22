В ГД внесут закон о борьбе с «бабушкиной схемой» с квартирами

Депутаты «Справедливой России» внесут в ГД законопроект, целью которого является устранение проблемы с мошенническими действиями при продаже квартир и последующим оспариванием сделки — в СМИ инциденты называют «бабушкиной схемой».

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу партии.

«Законопроект будет внесён на следующей неделе», — заявили представители «Справедливой России».

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал в беседе с RT справедливым предложение Росреестра закрепить в законодательстве норму, согласно которой запись о праве собственности при признании сделки недействительной должна аннулироваться только после фактического возврата продавцом полученных средств.