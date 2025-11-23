Юрист объяснил, почему стоит опасаться покупки ранее подаренной квартиры

Юрист Филипп Терёхин предупредил о рисках, с которыми могут столкнуться новые собственники квартиры, если она ранее была подарена, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт объяснил, что договор дарения оспорить намного легче, чем обычную куплю-продажу. Это происходит потому, что дарение – безвозмездная сделка, которая часто совершается между членами семьи. Нередко такие операции приводят к спорам среди родственников или будущих наследников.

Закон предусматривает несколько причин для оспаривания дарения. Например, если даритель на момент сделки не понимал своих действий или был недееспособен. Также дарение может быть притворной сделкой, когда имущество скрывают от кредиторов, или это замаскированная продажа, чтобы не платить налоги.

Если суд признаёт договор дарения недействительным, под удар попадают и следующие покупатели, даже если они действовали добросовестно. В таком случае жильё могут вернуть к тому, кто его подарил, или включат в конкурсный список при банкротстве. Филипп Терёхин рекомендовал покупателям проверять подобные сделки нужно гораздо внимательнее, чем покупку любой другой квартиры на вторичном рынке. Подробнее выяснять историю квартиры.