Цены на недвижимость сегодня: обзор рынка и прогнозы на будущее

В октябре цены на первичном и вторичном рынках недвижимости выросли быстрее, чем в предыдущие месяцы. Подробности — в материале «Рамблера».

«Известия» со ссылкой на совместное исследование «Домклик» и «СберИндекс» пишут, что за последний год цены на новостройки и готовое жилье выросли на 5,2% и 7,6% соответственно.

Этот рост обусловлен увеличением спроса на рынке недвижимости. Сделки на первичном и вторичном рынках стабильно растут уже пять месяцев подряд, начиная с июня и до октября. Отмечается, что на первичном рынке цены остаются ниже уровня инфляции, в то время как на вторичном рынке они уже превысили инфляционные показатели, компенсируя отставание, возникшее после введения льготных программ.

Разница в стоимости квадратного метра между новостройками и готовым жильем, построенным в последние десять лет, составляет 8,2%. Цены на такое жилье за год увеличились на 8,7%.

Стоимость жилья в Крыму увеличивается быстрее, чем в Краснодарском крае

РИА Недвижимость со ссылкой на «Мир квартир» отмечает, что темп роста цен на крымские квартиры выше, чем в Краснодарском крае. За три года новостройки в Крыму подорожали на 43,9%, до 267,2 тысячи рублей за кв. м, а «вторичка» — на 35%, до 192,5 тысячи рублей.

На побережье Краснодарского края цены выросли на 40% и 22% соответственно. Ранее рост в Крыму был ниже сочинского, но в последний год он ускорился.

Рост на первичном рынке недвижимости: анализ и перспективы

По данным ЦИАН, в октябре на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области было заключено 6,1 тысячи договоров долевого участия. Это на 16% больше, чем в сентябре, и на 39% больше, чем в июне. Такой высокий показатель был достигнут после отмены льготной ипотеки, передает Business FM.

По данным Nikoliers, в третьем квартале в городе заключили 9600 сделок, что на 18 % больше, чем во втором. Это примерно столько же, сколько было в период с июля по сентябрь 2024 года. Рост спроса связан с новостью о грядущем ужесточении льготной ипотеки с февраля 2025 года. Отложенный спрос также сыграл свою роль. Вероятно, покупатели ждут повышения цен из-за увеличения НДС.

Обзор рынка недвижимости Москвы по итогам октября 2025 года

В октябре 2025 года московский рынок недвижимости продемонстрировал положительную динамику, пишет irn.ru. Стоимость квадратного метра жилья в столице увеличилась на 0,5%, достигнув отметки в 281 640 рублей. С начала года рост составил 3,4%, что оказалось ниже уровня инфляции.

Наиболее заметный рост был зафиксирован в сегменте элитного жилья и в Центральном административном округе, где цены возросли на 1%. Рынок продолжает оставаться неоднородным: Юго-Западный округ и территории за МКАД сохраняют лидирующие позиции, а максимальный прирост показали панельные пятиэтажные дома.