Россияне планируют улучшить жилищные условия после снижения ключевой ставки

Ключевая ставка остается одной из самых обсуждаемых тем на рынке недвижимости. Ее влияние активно исследуют финансовые аналитики и застройщики. Но как на это смотрят сами покупатели?

Эксперты решили выяснить, как граждане воспринимают изменения ставки и как это влияет на их планы по приобретению жилья.

Согласно исследованию Группы компаний «Развитие», больше половины опрошенных россиян (58%) следят за динамикой ключевой ставки. 37% ожидают ее снижения, чтобы выгоднее приобрести квартиру, а 21% интересуются ставкой для общего понимания ситуации на рынке.

В то же время 30% отметили, что уровень ключевой ставки не влияет на их решение о покупке недвижимости, а 12% не интересуются этой темой вовсе.

Запрос рынка на снижение ставки очевиден. Для 40% россиян комфортный уровень составляет «ниже 13%». Ставка в 13-14% приемлема для 25% опрошенных, тогда как более высокие значения рассматривают реже. 19% считают приемлемой ставку 15-16%, а 16% — от 17%.

Среди тех, кто планирует воспользоваться ипотекой, почти половина (49%) стремится улучшить свои жилищные условия. 23% хотят купить жилье для детей, 13% — для родителей. 9% рассматривают покупку как инвестицию, 6% — как второе жилье.

Наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры, которые выбирают 38% потенциальных покупателей. Студии предпочитают 27%, двухкомнатные квартиры — 26%. 9% участников опроса планируют покупать квартиры с тремя комнатами и более.

Аналитики отмечают, что в 2025 году количество ипотечных сделок сократилось на 15-20%, поскольку часть клиентов заняла выжидательную позицию в надежде на будущие, более комфортные условия. Покупатели активнее используют альтернативные инструменты — рассрочку от застройщика и комбинированные программы с повышенным первоначальным взносом и последующим рефинансированием.

— По нашим оценкам, в 2026 году ключевая ставка может опуститься до уровня около 15% и ниже, что будет стимулировать спрос и повышать доступность покупки жилья. Постепенное снижение ключевой ставки стабилизирует рынок и возвращает уверенность покупателям, — комментирует коммерческий директор компании Виктория Анохина.

Опрос показывает высокую вовлеченность россиян в ипотеку. 19% россиян уже имеют жилищный кредит, 8% находятся в процессе оформления. 23% ранее приобрели жилье по льготным программам. При этом 28% пока не имеют ипотеки, но планируют ее оформить. 22% не рассматривают ипотеку как инструмент для покупки жилья.