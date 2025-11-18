В России заявили о вреде инвестиций в жилье

Покупка недвижимости под инвестиции губительна для госбюджета. Такое мнение в эфире Общественной службы новостей выразила директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Как полагает эксперт, покупка жилья с целью инвестирования наносит вред государству. Не используя квартиру по назначению, хозяева лишь приносят государству убытки, уверена Вепрецкая.

Регистрация недвижимости в Росреестре носит необязательный, заявительный характер. На сегодняшний день, как она напомнила, в ведомстве незарегистрированными числятся порядка девяти миллионов квартир, но налогов с них власти не получают.

Вепрецкая считает, что такие квартиры можно считать бесхозными, как и заброшенные дачные участки. К тому же они разоряют соседей: гостья эфира пояснила, что из-за таких жильцов плата за общедомовые нужды рассчитывается несправедливо.

Ранее россиянам дали советы по инвестированию в жилье. При выборе объекта специалисты советуют обращать внимание на репутацию застройщика и оценить развитость инфраструктуры в районе покупки.