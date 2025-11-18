Предсказано будущее ипотеки в 2026 году

Объем ипотечных выдач в следующем году на фоне снижения ключевой ставки вернется к значениям 2024 года и составит 4,9 триллиона рублей. К такими выводам пришли в компании Frank RG, сообщает РИА Новости.

Несмотря на позитивную динамику, связанную со снижением ключевой ставки, общий объем выданных ипотечных кредитов в 2025 году сократится на 15 процентов по сравнению с прошлым годом — до 4,1 триллиона рублей. В следующем году рынок вырастет за счет снижения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 13-15 процентов.

Эксперты отметили, что в 2025 году на работу ипотечного рынка влияли три фактора: высокий уровень ключевой ставки, регуляторные изменения и снижение доходности. Финансовым организациям в 2026 году следует быть готовыми к отложенному спросу и началу рефинансирования.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил ограничить первоначальный взнос по ипотеке 20 процентами. Так жилье станет доступнее для россиян, уверен он.