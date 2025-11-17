"Циан" сообщил о снижении доли студий на рынке новостроек крупных городов РФ

Доля предложения студий на первичном рынке крупных городов РФ снизилась на 1 процентный пункт (п.п.) за год, но до дефицита еще далеко, сообщила ТАСС ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская.

"На рынке новостроек крупных городов РФ (с населением от 500 тыс. человек) доля студий (всех метражей) в предложении составляет сейчас 16% (48,6 тыс. штук в 40 крупнейших локациях). Полгода назад их было 16,5% (53,4 тыс. штук), год назад - 17,5% (54,6 тыс. штук)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, количество студий и их доля в общем объеме предложения снижается, но до дефицита еще далеко.