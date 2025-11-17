В России предложили бесплатно выдавать квартиры многодетным семьям

В России предложили кардинально упростить процедуру предоставления жилья многодетным семьям, исключив из нее сложные условия и бюрократические препятствия. С такой инициативой в беседе с «Абзацем» выступила президент Всероссийского союза организаций многодетных семей Марина Семенова.

Она отметила, что именно многодетные семьи особенно остро нуждаются в государственной поддержке, поскольку увеличение числа детей неизбежно приводит к нехватке жилого пространства.

По словам собеседницы Telegram-канала, многодетные семьи «уже поняли вкус жизни и знают, что такое воспитание детей». Им необходим комфорт, чтобы реализовывать свои идеи, считает глава союза.

Специалист считает, что такие меры могли бы помочь частично решить демографические проблемы. Родители, у которых уже есть дети, с большей вероятностью решатся на пополнение семьи, если жилищный вопрос перестанет быть таким острым, полагает Семенова.

Ранее «Абзац» со ссылкой на политолога Вадима Попова сообщил, что молодым парам в России предложили квартиры за любовь и терпение. Отмечалось, что власти рассматривают возможность запуска программы, которая позволит молодым семьям получить жилье сразу.